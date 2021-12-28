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Сотрудники «Ростелекома» в Сибири исполнили детские новогодние мечты

  • 28/12/2021, 13:44
Беспроводные наушники и очки виртуальной реальности, спортивные костюмы и коньки, куклы и радиоуправляемые вертолеты, книжки, конфеты и даже один хомяк в клетке.

Такие праздничные сюрпризы приготовили сотрудники «Ростелекома» для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В рамках ежегодной благотворительной акцииновости бизнеса «Стань Дедом Морозом» новогодние подарки получили почти 400 ребят из различных регионов Сибири.

Волонтеры «Ростелекома» заранее собрали из подшефных организаций, детских домов и лечебных учреждений письма с пожеланиями для Деда Мороза и разместили региональные списки на корпоративном сайте. Любой сотрудник компании мог выбрать понравившийся подарок, зарезервировать его и позже принести в пункт сбора.

«Новый год — это единственный праздник в году, когда хочется верить в чудо. И мы рады, что это чудо становится чуть реальнее с подарками, которые готовит для ребят наша команда. Детские мечты обязательно должны сбываться, особенно у тех, кто остался в Новый год без родных и близких», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Подарки получили воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Яшкинского муниципального округа Кемеровской области, дети из Урульгинской специальной школы-интерната в Забайкалье, пациенты противотуберкулезного санатория «Пионерская речка» Красноярского края и другие ребята из Томска, Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Улан-Удэ и Иркутска. В Новосибирске коробки с новогодними подарками отправились в «Теплый дом» — центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

«Получать подарки в Новый год должны все дети, вне зависимости от того, живут они с родителями или нет. Устроить праздник для ребят — это задача взрослых, и мы рады, что в этот раз все наши воспитанники получат приятные сюрпризы от сотрудников «Ростелекома»», — сказала директор центра «Теплый дом» Лилия Милосердова.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Теги : телеком соцсети Ростелеком новый год. подарки Николай Зенин


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