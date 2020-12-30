Директор Новосибирского филиала Россельхозбанка рассказал губернатору о работе в регионе в 2020 году

На встрече обсуждалось развитие сельских территорий, а также поддержка фермерского движения и кредитование инвестиционных проектов. Кроме того, стороны рассмотрели возможности для расширения сотрудничества в агропромышленном комплексе (АПК).

Станислав Тишуров отметил, что РСХБ (АО), являясь системообразующим банком для АПК, играет важную роль в экономике региона. В текущем году объемы кредитования сезонно-полевых работ возросли на 30%, до 8,2 млрд рублей. Более половины займов выдано по льготной ставке. Доля банка на региональном рынке в этом сегменте составляет почти 90%. С учетом сложных климатических условий — весенней и летней засухи — своевременное доведение средств было особенно важно: кредитные средства помогли предпринимателям отремонтировать и приобрести технику, запастись семенами, ГСМ и удобрениями.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что текущий год оказался непростым для всех, аграриям дополнительные сложности принесла засуха.

— Важно, что Россельхозбанк помогал в их преодолении, поддерживая наших аграриев, продолжая финансирование инвестпроектов в агропромышленном комплексе. Успешно стартовал такой важный проект, как «Сельская ипотека». И Россельхозбанк занимает лидирующую позицию по предоставлению ипотечных кредитов жителям сельских территорий нашего региона, — сказал губернатор.

В свою очередь, Станислав Тишуров добавил, что сельская ипотека в 2020 году стала одним из драйверов роста бизнеса банка в регионе.

— Новосибирская область стабильно входит в пятерку регионов-лидеров по объему выдачи. При этом Новосибирский филиал занимает третье место в сети Россельхозбанка по объемам выдачи сельской ипотеки. В регионе на 1 января будет выдано 4 млрд рублей сельской ипотеки, жилищные условия уже смогли улучшить 1,8 тыс. семей. Свыше половины выдач приходится на Новосибирский район, — сообщил Станислав Тишуров.

Он уточнил, что большая часть заемщиков – семьи с двумя и более детьми. Другая категория заемщиков – молодые специалисты, которые после окончания аспирантуры уезжают работать в село и приобретают жилье рядом с работодателем.

На встрече речь шла и о поддержке инвестиционных проектов. В сегменте крупного бизнеса филиал финансирует 11 инвестиционных проектов крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области. Проекты суммарной стоимостью 40 млрд рублей предполагают строительство компанией «Сибирская Нива» (входит в ГК «ЭкоНива») крупнейшего за Уралом завода по производству сыра, а также масштабного животноводческого комплекса «Огнева заимка», строительство АО «Кудряшовское» (входит в состав холдинга «Сибагро») третьей очереди свинокомплекса и пункта переработки продукции, а также распределительного центра в Новосибирском районе вблизи посёлка Криводановка стоимостью около 500 млн рублей.

Станислав Тишуров отметил, что большое внимание Россельхозбанк уделяет развитию фермерского движения. Новосибирская область стала одним из четырех пилотных регионов страны, где в сентябре был запущен проект «Школа фермера», целью которого является обучение ведению рентабельного бизнеса. Специализацией курса было выбрано «Мясное животноводство», что должно в перспективе помочь региону выйти на самообеспечение говядиной (в настоящее время показатель составляет только 70%). Старт второго этапа Школы запланирован на 22 февраля 2021 года, специализацией курса станет «Переработка и механизмы реализации продукции. Оптимизация затрат через кооперацию».

Для банка в 2020 году одним из ключевых проектов стал запуск экосистемы Своё фермерство, где представлены агросервисы для эффективного ведения фермерского хозяйства. На платформе уже зарегистрировалось более 200 новосибирских предприятий.

Фото предоставлено пресс-службой банка