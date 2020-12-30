Руководитель предприятия предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

Следственными органами СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Общества с ограниченной ответственностью «Гусинобродский кирпичный завод», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов), сообщили в СК России по Новосибирской области.

— В ходе следствия установлено, что обвиняемая, являясь директором ООО «Гусинобродский кирпичный завод», зная, что на 7 сентября 2018 года у предприятия имеется недоимка по налогам, сборам и страховым взносам, срок исполнения которых истек, в сумме свыше 12 млн рублей , в период времени с 7 сентября 2018 по 30 июля 2019 года на требования налогового органа должным образом не реагировала. Недоимку по налогам, сборам, страховым взносам в установленные сроки в полном объеме не погашала, и организовала сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам путем осуществления безналичных расчетов предприятия через счета третьих лиц, минуя направление денежных средств на расчетный счет ООО «ГКЗ», направляя письма о проведении расчетов директорам контрагентов предприятия, сокрыв таким образом от взыскания денежные средства в особо крупном размере, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Она подчеркнула, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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