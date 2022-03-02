Директор новосибирской компании предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает региональное управление СКР.

— По версии следствия, в период с 2013 г. по 2017 г. руководитель ООО «Агентство профессиональных решений» путем заключения фиктивных договоров завысил суммы налоговых вычетов и включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов. Таким образом ему удалось уклониться от уплаты в бюджет НДС и налога на прибыль в сумме более 52 млн рублей, — говорится в сообщении.