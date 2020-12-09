Дизайн-проект офиса: тонкости и нюансы

Особенности создания дизайн-проекта офисного помещения

Поскольку создание практичного, эргономичного, красивого офисного интерьера – это практически наука, то разрабатывать проект должны грамотные опытные специалисты. Например, инженеры, дизайнеры студии Vekons https://vekons.ru/, которые занимаются проектированием офисов квартир, домов, промышленных помещений, отелей и т.п. Готовый проект будет включать подробную смету, чертежи, объемную модель объекта с детализацией планировки и размещением оборудования, спецификацию техники и материалов, техническое задание, по которому будет проводиться ремонт.

При составлении проекта офисного пространства учитываются несколько важных моментов.

Зонирование

Деление пространства на зоны осуществляется в соответствии с задачами, которые на них возлагаются:

Ресепшн. Формирует первое впечатление у партнеров, клиентов, будущих сотрудников. Отражает корпоративную философию, оформляется в приятном ключе, вызывающем положительные эмоции. Оснащается удобной стойкой администратора, местом ожидания для гостей с диванами, креслами.

Переговорная. Настраивает на дружелюбное общение. Здесь центральный объект – большой, круглый стол. Остальная мебель – практичная и только самая необходимая.

Кабинет босса. Делится на три зоны: для приема посетителей, для работы, для отдыха.

Комната для досуга персонала. Обязательно включает места хранения вещей, кухню-столовую, зону релакса с мягкими диванами.

Помещения для сотрудников. Планировка основных рабочих зон бывает разной: open space – открытые пространства с полупрозрачными перегородками; кубиклы – территории для 2-4 человек, отделенные звукопоглощающими непрозрачными перегородками; кабинеты – закрытые помещения для нескольких сотрудников; комбинированного типа.



Меблировка

Столешница стандартного рабочего стола позволяет разместить монитор или ноутбук, канцелярские принадлежности и прочие мелочи. Оргтехнику ставят на отдельных столах (приставных, отдельно стоящих), полках.

Одно рабочее место предполагает одну систему хранения личных вещей в виде тумбы, полок. Для предметов общего доступа нужны отдельно стоящие шкафчики, закрытые гардеробные, открытые стеллажи.

Освещение

Рабочие зоны располагают так, чтобы на них попадал естественный солнечный свет. При планировании искусственного освещения учитывают три вещи. Первая – свет должен быть белый или нейтральный. Вторая – каждый стол оснащается компактным светильником с направленным светом. Третья – яркость верхнего света должна регулироваться, чтобы увеличить комфорт рабочей зоны и мест отдыха.

Материалы, цвет

Отделка в офисе должна быть устойчива к механическим воздействиям, моющаяся. Например, для пола хорош ламинат или паркет, для стен – краска, для потолка – подвесные или натяжные конструкции.

Выбор цветов зависит от требуемых заказчиком условий. Холодные нейтральные (голубой, серый) создают строгую, деловую обстановку, помогают сосредоточиться. Теплые (зеленый, желтый, бежевый) располагают к общению, создают дружественный климат. И те, и другие разбавляются вставками корпоративных цветов, яркими акцентами.

Стоимость дизайн-проекта офиса

Цена создания дизайн-проекта офисного помещения под ключ зависит от нескольких факторов:

площадь, технические особенности пространства;

масштабность ремонта;

сложность планировки;

дополнительные требования заказчика;

срочность выполнения работ.

Заказать дизайн-проект офиса у профессионалов – значит получить пространство, где будет продумана каждая деталь и куда всех сотрудников будет буквально тянуть для свершения трудовых подвигов.