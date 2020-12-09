«Искитимцемент» сократил выпуск цемента

С января по октябрь АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») выпустило 868 тыс. тонн цемента – на 1,2% меньше, чем за десять месяцев прошлого года, сообщили в пресс-службе компании. Уменьшение объемов производства связано, прежде всего, с сокращением емкости цементного рынка Новосибирской области: в отчетном периоде потребление строительного материала в регионе снизилось к уровню 2019-го на 6,2% до 1,03 млн тонн (- 68 тыс. т).

— Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в области продолжается строительство крупных инфраструктурных объектов – таких, как многофункциональная ледовая арена «Новосибирск Арена», станция метро «Спортивная», четвертый мост через реку Обь – и продукция АО «Искитимцемент» используется при их возведении. В общей сложности за десять месяцев текущего года потребителям отгружено 871 тыс. тонн цемента (на уровне 2019-го), в том числе 346 тыс. тонн – по железной дороге, 525 тыс. тонн – автотранспортом. Причем 203 тыс. тонн (39% от общего объема цемента, доставленного автотранспортом) направлено покупателям собственными цементовозами предприятия, — отметили на предприятии.

С начала года реализовано 625 тыс. тонн навального цемента – 71,7% от общего объема продаж. В таре реализовано 246 тыс. тонн: 94 тыс. – в биг-бэгах по 1000 кг и 152 тыс. – в бумажных мешках по 25 и 50 кг. По-прежнему растет спрос на палетированный стройматериал: в январе-октябре 2020 года клиенты приобрели 67 тыс. тонн цемента в бумажных мешках, размещенных на поддонах (44% от всей реализованной в бумажной таре продукции), аналогичный показатель 2019-го – 40 тыс. тонн (23,6%).

— В целом у предприятия есть все возможности для достижения плановых годовых показателей по помолу цемента, однако серьезно повлиять на это мы не можем: загрузка мощностей напрямую зависит от потребностей рынка, — комментирует управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Вследствие пандемии COVID-19 и других факторов произошло общее снижение экономической активности и сокращение доходов россиян, что не могло не отразиться на состоянии строительной отрасли. По данным Росреестра, с января по сентябрь 2020 года в России заключено 489 тысяч договоров участия в долевом строительстве – на 24% меньше, чем за девять месяцев 2019-го, – тогда их было зарегистрировано 607 тысяч. В Сибирском федеральном округе аналогичный показатель сократился с 55 тысяч договоров до 41 тысячи (-32%). Каждый месяц текущего года вносит новые коррективы, поэтому спрогнозировать объем производства и реализации цемента в следующем, 2021-м, достаточно сложно.

Напомним, в мае компания заключила договор управления с АО «ХК «Сибцем» (один из крупнейших акционеров АО «Искитимцемент»). Работа в составе холдинга позволяет предприятию аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования и расширения ассортимента выпускаемых строительных материалов. Таким образом, завод продолжает устойчивое развитие.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент»