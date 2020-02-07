Для чего нужны курсы повышения квалификации

Помочь в этом могут курсы повышения квалификации. Это действенный способ повышения образовательного потенциала. К повышению квалификации прибегают представители многих профессий: врачи, педагоги, инженера, сотрудники сферы услуг, руководители организаций. В учебном центре АРУ НК, к примеру, осуществляется профессиональное обучение и переподготовка специалистов неразрушающего контроля. Квалификацию можно повысить в рамках дополнительного профессионального образования.

Для чего нужно повышать квалификацию

Многие предприятия отправляют своих сотрудников повышать квалификацию. Такие курсы могут быть:

краткосрочными (призваны нивелировать пробелы в знаниях);

долгосрочными;

тематическими.

Главное различие заключается в продолжительности образовательного процесса. Посещение курсов – это оптимальный вариант для занятых специалистов. Весь период переподготовки оплачивается работодателем. Повышение квалификации особенно актуально для женщин, вернувшихся к работе после декрета, людей, у которых был долгий перерыв в трудовой деятельности.

Такие занятия позволяют быть в курсе передовых достижений в той или иной области. У посещающего их человека появляется возможность расширить свой кругозор, овладеть новыми навыками и теоретическими знаниями. Занятия включают знакомство с инновационными технологиями и специальной литературой.

Специалисты, посещающие курсы повышения квалификации, укрепляют профессиональную мотивацию, у них развивается стремление к покорению новых вершин. Занятия обычно проводятся в свободное от трудовой деятельности время – в выходные или по вечерам. Но некоторые фирмы намеренно посылают сотрудников на такие курсы за счет компании, сохраняя заработную плату на весь период обучения. По окончании занятий, по итогам сдачи квалификационного экзамена или теста, слушателю выдается сертификат установленного образца, подтверждающий факт обучения.

Люди, посещающие специализированные курсы, совершенствуют свой профессионализм, приобщаются к новейшим достижениям в той сфере, в которой работают, увеличивают собственную значимость как специалистов. У них появляется повод обоснованно выдвигать требования о повышении заработной платы.

Наличие в штате компании сотрудников, периодически повышающих свою квалификацию, гарантирует ее успешную работу. Такие специалисты всегда востребованы.