Открытие ресторана при гостинице

Первым делом нужно определиться с концепцией. Ресторан может специализироваться на определенной кухне, представлять собой элитное или демократичное заведение.
Ключевые этапы открытия ресторана при гостинице включают:
Тщательно продуманная концепция является залогом успешной реализации проекта. Определитесь с форматом ресторана, его тематикой, площадью занимаемого помещения. Особое внимание уделяется закупке контрольно-кассового оборудования для HoReCa (URL) Выбирайте надежных поставщиков, которым можно доверять, чтобы избежать проблем в будущем. Только при таком подходе ресторан станет популярным и востребованным, а значит, будет приносить прибыль владельцу.
При отеле можно открыть ресторан высокой кухни или заведение, напоминающее небольшое кафе с демократичными ценами. Формат во многом зависит от типа отеля, его месторасположения, количества и материального положения постояльцев.
Собственники маленьких гостиниц на 3 звезды обычно ограничиваются небольшим рестораном со шведской линией, позволяющим обеспечить постояльцев завтраками. В отелях 4 звезды организовывают полноценное питание гостей плюс обслуживание мероприятий. В пятизвездочных гостиницах нередко открывают тематические заведения высокой кухни.
Ресторан, расположенный на первом этаже отеля, даст возможность постояльцам в максимально комфортных условиях дождаться заселения, провести деловые переговоры или просто насладиться чашкой кофе.
Для оснащения таких объектов применяют холодильные витрины, электромеханические приборы, с помощью которых готовят коктейли и десерты, барные стойки. Особенно тщательно следует продумывать меню.
Если в ресторане будет раздаточная линия, появится возможность обслуживания конференций и банкетов. В оснащении объекта нужно учитывать все составляющие шведского стола. Количество посадочных мест определяют исходя из номерного фонда отеля и площади помещения.
При подборе оборудования профессиональной кухни руководствуются спецификой меню ресторана.
Детально проработайте концепцию будущего заведения. На данном этапе нужно дать максимально развернутые ответы на вопросы о том, какие задачи предстоит решать ресторану, на сколько посетителей он будет рассчитан, принять во внимание имеющихся у них потребности и пожелания. Обдумайте, на какой кухне будет специализироваться заведение, и в соответствии с этим сформируйте список необходимого оборудования.
Удостоверьтесь, что выбранное помещение отвечает нормативам СанПиН, в нем имеются все требуемые коммуникации.
После этого нужно зарегистрировать объект, предварительно подготовив пакет документов, подтверждающих его соответствие требованиям пожарной безопасности, при проверке у представителей санитарной службы не должно возникнуть претензий.
Технологическое проектирование объекта подразумевает детальную проработку плана производственных помещений и зала ресторана. На плане отображается расстановка мебели, профессионального кухонного оборудования. Пространство нужно организовать максимально эргономично, позаботиться о наличии вентиляции в помещениях, систем очищения воздуха. Не менее важен дизайн-проект, определитесь, каким будет интерьер заведения.
Оборудование для ресторана может быть как отечественного, так и импортного производства. Лучше всего прибегнуть к комплексному оснащению. Помимо этого, нужно закупить профессиональный текстиль, форму для персонала, посуду и мебель.
При подборе сотрудников следует отдавать предпочтение соискателям, хорошо знающим достопримечательности города, приветливым и компетентным. С таким обслуживающим персоналом заведение быстро станет процветающим, приобретет хорошую репутацию.
Не помешает также продумать рекламную стратегию, поработать над маркетинговой программой.
Поманите, что залогом успешного ресторанного и гостиничного бизнеса является грамотное планирование и технологическое проектирование, комплектация объекта надежным оборудованием.
Популярное с сайта