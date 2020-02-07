Открытие ресторана при гостинице

Первым делом нужно определиться с концепцией. Ресторан может специализироваться на определенной кухне, представлять собой элитное или демократичное заведение.

Этапы открытия ресторана при гостинице

Ключевые этапы открытия ресторана при гостинице включают:

Разработку бизнес-плана. Поиск помещения. Оформление статуса юридического лица. Создание дизайн-проекта будущего заведения. Закупку технического оснащения. Получение разрешение на работу и продажу спиртного. Разработку меню. Подбор и обучение персонала.

Тщательно продуманная концепция является залогом успешной реализации проекта. Определитесь с форматом ресторана, его тематикой, площадью занимаемого помещения. Особое внимание уделяется закупке контрольно-кассового оборудования для HoReCa (URL) Выбирайте надежных поставщиков, которым можно доверять, чтобы избежать проблем в будущем. Только при таком подходе ресторан станет популярным и востребованным, а значит, будет приносить прибыль владельцу.

Планирование, оснащение и запуск объекта

При отеле можно открыть ресторан высокой кухни или заведение, напоминающее небольшое кафе с демократичными ценами. Формат во многом зависит от типа отеля, его месторасположения, количества и материального положения постояльцев.

Собственники маленьких гостиниц на 3 звезды обычно ограничиваются небольшим рестораном со шведской линией, позволяющим обеспечить постояльцев завтраками. В отелях 4 звезды организовывают полноценное питание гостей плюс обслуживание мероприятий. В пятизвездочных гостиницах нередко открывают тематические заведения высокой кухни.

Ресторан, расположенный на первом этаже отеля, даст возможность постояльцам в максимально комфортных условиях дождаться заселения, провести деловые переговоры или просто насладиться чашкой кофе.

Для оснащения таких объектов применяют холодильные витрины, электромеханические приборы, с помощью которых готовят коктейли и десерты, барные стойки. Особенно тщательно следует продумывать меню.

Если в ресторане будет раздаточная линия, появится возможность обслуживания конференций и банкетов. В оснащении объекта нужно учитывать все составляющие шведского стола. Количество посадочных мест определяют исходя из номерного фонда отеля и площади помещения.

При подборе оборудования профессиональной кухни руководствуются спецификой меню ресторана.

Практические советы по открытию ресторана

Детально проработайте концепцию будущего заведения. На данном этапе нужно дать максимально развернутые ответы на вопросы о том, какие задачи предстоит решать ресторану, на сколько посетителей он будет рассчитан, принять во внимание имеющихся у них потребности и пожелания. Обдумайте, на какой кухне будет специализироваться заведение, и в соответствии с этим сформируйте список необходимого оборудования.

Удостоверьтесь, что выбранное помещение отвечает нормативам СанПиН, в нем имеются все требуемые коммуникации.

После этого нужно зарегистрировать объект, предварительно подготовив пакет документов, подтверждающих его соответствие требованиям пожарной безопасности, при проверке у представителей санитарной службы не должно возникнуть претензий.

Технологическое проектирование объекта подразумевает детальную проработку плана производственных помещений и зала ресторана. На плане отображается расстановка мебели, профессионального кухонного оборудования. Пространство нужно организовать максимально эргономично, позаботиться о наличии вентиляции в помещениях, систем очищения воздуха. Не менее важен дизайн-проект, определитесь, каким будет интерьер заведения.

Оборудование для ресторана может быть как отечественного, так и импортного производства. Лучше всего прибегнуть к комплексному оснащению. Помимо этого, нужно закупить профессиональный текстиль, форму для персонала, посуду и мебель.

При подборе сотрудников следует отдавать предпочтение соискателям, хорошо знающим достопримечательности города, приветливым и компетентным. С таким обслуживающим персоналом заведение быстро станет процветающим, приобретет хорошую репутацию.

Не помешает также продумать рекламную стратегию, поработать над маркетинговой программой.

Поманите, что залогом успешного ресторанного и гостиничного бизнеса является грамотное планирование и технологическое проектирование, комплектация объекта надежным оборудованием.