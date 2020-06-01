Для дистанционной подачи документов в вузы абитуриентам нужна электронная подпись

На днях министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил о сроках приемной кампании 2020 года: абитуриенты смогут подавать заявления в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщили в Кадастровой палате Новосибирской области. Подача документов в российские вузы электронным способом сейчас особенно актуальна с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в стране, а также позволяет сэкономить время и деньги.

— Для дистанционной подачи пакета документов, собранного в соответствии с требованиями приемной комиссии, можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью для физического лица. Используя электронную подпись, абитуриенты могут подать документы сразу в несколько вузов, расположенных в разных регионах страны. Абитуриент из Новосибирска может подать документы в московский вуз, не выезжая за пределы родного региона. Таким образом, экономится не только время – документы попадают в приемную комиссию мгновенно, – но и деньги, которые поступающие бы потратили на дорогу до выбранного учебного заведения, — отмечают в Кадастровой палате.

Отмечается, что получить квалифицированную электронную подпись может любой гражданин старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. В перечень аккредитованных центров с гарантией государственного учреждения входит удостоверяющий центр Кадастровой палаты.

Чтобы приобрести сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре Кадастровой палаты, нужно зарегистрироваться на сайте, загрузить сканы документов (паспорт, СНИЛС, ИНН) и оплатить услугу. После чего с заявителем связывается сотрудник удостоверяющего центра для уточнения даты и времени проведения процедуры удостоверения личности. Процедура удостоверения личности в пункте оказания услуги обязательна, так как подтверждает получение электронной подписи именно ее владельцем. После чего необходимо скачать сертификат в электронном виде в личном кабинете на сайте. Таким образом, никто, кроме законного владельца, не получит доступа к созданному сертификату.

Срок действия сертификата электронной подписи, выданного удостоверяющим центром Кадастровой палаты, составляет 15 месяцев.

— Обращаем внимание, что не все учебные заведения принимают документы в электронном виде. У каждого учебного заведения собственные требования, следует обязательно проконсультироваться с приемной комиссией, — подчеркнули в Кадастровой палате.

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