Область недобирает по налогам около 11 млрд рублей

— Оперативные итоги исполнения бюджета за 5 месяцев 2020 года показывают следующий результат. С начала года в областной бюджет поступили 65 млрд рублей, в том числе собственных средств 48,6 млрд, с исполнением годового плана на 35%. Годовая динамика находится на отрицательной отметке — -7,8% (-10,8 млрд рублей) к аналогичному периоду прошлого года, — констатировал на оперативном совещании в правительстве региона министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Расходы региона за 5 месяцев профинансированы на 61,3 млрд — 32% от годового плана. Министр подчеркнул, что на особом контроле ведомства находятся расчеты, связанные с господдержкой экономики, а также мерами, направленными на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

— В июне объем расходов, заявленный всеми органами власти, оценивается в 17 млрд, с ростом +4% к маю 2020 года. Это обусловлено началом выплаты отпускных работникам образования. На эти цели, а также меры соцподдержки, будут направлены 10 млрд рублей. Эта заявка сегодня подкреплена ресурсами. В том числе за счет облигационного займа, размещенного в апреле, — уточнил чиновник.

По словам Голубенко, на конец июня остаток свободных ресурсов в региональном бюджете пока не ожидается.

В середине мая и.о. министра экономического развития области Лев Решетников на пресс-конференции сообщал, что из-за переноса срока уплаты налогов по всем пострадавшим отраслям бюджет региона недополучит около 4 млрд рублей, с учетом тех МСП, которые не вошли в федеральный реестр, но получат льготы в рамках региональных мер господдержки. Отсрочка по налогу на имущество для ТЦ и бизнес-центров составит около 1-2 млрд. Субсидии на зарплату потребуют 2,5-2,7 млрд рублей (федеральные деньги). В целом, на все меры поддержки потребуются около 10 млрд рублей.

Фото пресс-службы правительства