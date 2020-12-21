С 14 по 18 декабря 2020 года состоялись Дни делового и экономического сотрудничества Новосибирск-Северу в формате ВКС. Организатором мероприятий выступил департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

В течение пяти дней в пяти северных городах, Губкинский, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, проходили презентации Новосибирских производителей оборудования и технологий, научных разработок и решений институтов СО РАН. С представителями администраций северных городов и профильными департаментами в режиме диалога обсуждались потребности и программы развития, в которых возможно участие новосибирских производителей и научных организаций.

Представители администрации подчеркнули важность решения поставленных задач в сфере цифровизации, автоматизации процессов и внедрения технологий, способствующих сокращению затрат. В деловых переговорах активное участие приняли компании газового и нефтедобывающего сектора, образовательные и медицинские учреждения, горводоканалы, аэропорты и другие городские структуры.

Новосибирские участники мероприятия представили продукцию и технологии в сферах энергетики, энергосбережения, электрики и электротехники, городского освещения, строительства, теплофизики, геофизических и геохимических методов поиска и разведки месторождений, мусоропереработки, автоматизации производственных процессов, телекоммуникаций и сельского хозяйства.

В состав делегации вошли такие предприятия города Новосибирска, как: ООО «Р-техно», ООО «Техэлектро-Сибирь», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», ООО «Литэко», ООО «Айвойс Технолоджи», «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, ООО «СУЭР», ООО «Новосибирский завод конденсаторов», ФГБУН Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН), ООО «Новосибирский завод бытовой химии», ООО «АВЭК», ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» и ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»

Предприятия и научные организации получили приглашение к участию в выставочных образовательных и нефтегазовых проектах, запланированных в городах севера в 2021 году.

Фото предоставлено организаторами