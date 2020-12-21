Новосибирская область получит 7,6 млрд рублей на детский реабилитационный центр

Правительство РФ направит Новосибирской области 7,6 млрд рублей на строительство и оснащение детского реабилитационного центра мирового уровня, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее постановление Правительства РФ подписано 16 декабря.
Согласно документу, средства пойдут на проектирование и строительство в Барышевском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области «Федерального детского реабилитационного центра на 300 коек». Стационар планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.
— Профильными подразделениями уже проведены необходимые подготовительные работы, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании.
Ранее, в правительстве региона сообщали, что для помощи в реализации этого проекта Росимущество предложило земельный участок, который находится в курортно-оздоровительной зоне Новосибирской области на берегу Бердского залива. Его площадь составляет 24 га.
Фото: pixabay.com, автор- falco
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