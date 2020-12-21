Новосибирская область получит 7,6 млрд рублей на детский реабилитационный центр

Правительство РФ направит Новосибирской области 7,6 млрд рублей на строительство и оснащение детского реабилитационного центра мирового уровня, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее постановление Правительства РФ подписано 16 декабря.

Согласно документу, средства пойдут на проектирование и строительство в Барышевском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области «Федерального детского реабилитационного центра на 300 коек». Стационар планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

— Профильными подразделениями уже проведены необходимые подготовительные работы, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании.

В новом центре будут восстанавливаться ребята с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. Дети смогут находиться в нём вместе с родителями. Это не только благоприятно скажется на эмоциональном состоянии маленьких пациентов, но и позволит обучить их родителей реабилитационным методикам, которые затем можно будет применять в домашних условиях.

Ранее, в правительстве региона сообщали, что для помощи в реализации этого проекта Росимущество предложило земельный участок, который находится в курортно-оздоровительной зоне Новосибирской области на берегу Бердского залива. Его площадь составляет 24 га.

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