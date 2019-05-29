 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

До «Зеленого Марафона» осталось три дня

  • 29/05/2019, 13:36
В ближайшую субботу, 1 июня, на Михайловской набережной пройдет «Зелёный Марафон».

До «Зеленого Марафона» осталось три дняЗа несколько дней до него разминку для всех желающих провела новосибирская чемпионка мира по тхэквондо Татьяна Садчикова.

Традиционная «разминка со звездой» накануне «Зеленого Марафона» собрала более ста участников. Вместе с прославленной спортсменкой новосибирцы проделали около 20-ти различных упражнений, после чего их ждала небольшая пробежка.

— Я очень рада приобщиться к классной команде заряженных позитивом людей. В «Зеленом Марафоне» может участвовать любой желающий, как готовиться к нему – дело каждого, главное – получать удовольствие от того, что ты делаешь. Я призываю всех приходить в День защиты детей, 1 июня, на набережную и принимать участие в забегах, — говорит Татьяна Садчикова.

Спортивная программа «Зеленого Марафона» включает в себя забеги на различные дистанции. Основной станет символическая дистанция в 4,2 км — десятая часть марафонской, она будет доступна для всех желающих в возрасте от 14 лет. Профессиональные спортсмены смогут пробежать более серьезное расстояние в 10 км. Обращаем внимание, что желающим пробежать такую дистанцию необходимо будет предоставить медицинскую справку. Кроме того, состоится детский забег и, впервые, — инклюзивный. Маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья составит 420 метров.

— Сегодня на разминку на набережной пришло больше людей, чем в прошлом году. Увеличилось и количество желающих поучаствовать в «Зеленом Марафоне» — я уверен, что в этом году Новосибирску удастся победить собственный рекорд по числу участников забега! Надеюсь, что погода 1 июня нас порадует, — говорит Игорь Безматерных, заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк.

Помимо забега, на «Зеленом Марафоне» предусмотрена развлекательная программа в честь Дня защиты детей: конкурсы для спортсменов и болельщиков, выступления артистов, разминка от профессиональных инструкторов по фитнесу и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых. На протяжении всего праздника будут работать интерактивные площадки, зоны отдыха, состоится концерт. Детей ждет огромный картонный лабиринт, гигантские твистер и дженга, мастер-классы по слайму, лепке и кукловождению, анимационная программа с мультипликационными героями и аквагрим, огромный батут, веселые старты и электромобили.

Кроме того, в рамках «Зеленого Марафона» пройдут социальные акции по сбору средств для благотворительных фондов и высадке аллеи на Михайловской набережной.

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте «Зеленого Марафона»

Все, что необходимо для участия, — удобные кроссовки и хорошее настроение. Присоединяйтесь!

«Зеленый Марафон» — ежегодный национальный проект Сбербанка, который в этом году пройдет в 60-ти городах России, а также в Казахстане и Белоруссии.

Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде, за вклад в развитие экологии планеты, а также дважды был признан лауреатом премии «Навстречу будущему», присуждаемой Оргкомитетом «Сочи — 2014» за вклад в устойчивое развитие страны.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк

Популярное с сайта

Окружную программу по развитию малой авиации планируют разработать к октябрю

Окружную программу по развитию малой авиации планируют разработать к октябрю

29/05/2019, 10:00
Ее проект был одобрен на заседании в рамках транспортного форума, а в июне будет вынесен на утверждение экспертно-консультационного совета по транспорту МАСС.

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Удачный

28/05/2019, 19:05
Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам на современных самолетах Embraer 170.
На территории клиники Мешалкина появится диагностический центр Ростеха

На территории клиники Мешалкина появится диагностический центр Ростеха

28/05/2019, 18:35
Инициатором строительства выступает АО «Швабе».

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

В первом квартале 2019 года в Сибири выявлены 33 нелегальных кредитора

29/05/2019, 14:19

РЭС начинает следующий этап реализации инвестпрограммы

29/05/2019, 11:30

«Ростех» вписывает свои технологии в нацпроекты в регионах

29/05/2019, 11:17

Бухгалтер муниципального учреждения присвоила 2,5 млн бюджетных средств

29/05/2019, 11:10

11 районов области готовы выбирать райсоветы делегированием

29/05/2019, 10:27

Окружную программу по развитию малой авиации планируют разработать к октябрю

29/05/2019, 10:00

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Удачный

28/05/2019, 19:05

На территории клиники Мешалкина появится диагностический центр Ростеха

28/05/2019, 18:35

Компании-разработчики лабораторных технологий могут заключить сделки почти на 3 млн долларов

28/05/2019, 18:09

В Новосибирской области завершается посевная кампания

28/05/2019, 17:20

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска