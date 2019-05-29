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В первом квартале 2019 года в Сибири выявлены 33 нелегальных кредитора

Две трети черных кредиторов организовали нелегальную выдачу займов населению с привлечение средств материнского капитала.
  • 29/05/2019, 14:19
В первом квартале 2019 года в Сибири выявлены 33 нелегальных кредитора

По итогам I квартала 2019 года эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили на финансовом рынке регионов Сибирского федерального округа, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае 33 нелегальных кредитора. Организации нарушили действующее законодательство, в том числе незаконно выдавали потребительские займы населению, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что две трети черных кредиторов организовали нелегальную выдачу займов населению с привлечение средств материнского капитала. Каждый четвертый нелегал незаконно использовал в названии словосочетания «микрокредитная компания» или «микрофинансовая компания».

— Эти организации были исключены из государственного реестра МФО, однако не изменили свое наименование, тем самым вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Кроме того, в этом году эксперты выявили новую схему в действиях черных кредиторов. Нелегалы, не являясь участниками финансового рынка, под видом договоров финансовой аренды транспортных средств выдавали клиентам потребительские займы, — уточнили в пресс-службе.

Нарушения были зафиксированы в Новосибирской области и Красноярском крае.

— В таких случаях черные кредиторы заключали с клиентами два договора: купли-продажи транспортного средства и финансовой аренды. Заемщик получал от организации деньги, продолжая пользоваться своим автомобилем. Такую схему можно назвать «возвратным лизингом». Однако ничего общего с легальными лизинговыми компаниями такие организации не имеют. Обращаясь к черным кредиторам, клиенты рискуют не только переплатить по займу из-за завышенных процентов, но и лишиться своего имущества, — отметил Андрей Шепелев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России.

В пресс-службе подчеркнули, что вся информация о действиях нелегальных кредиторов направлена в правоохранительные органы. Также эксперты выявили 4 организации с признаками финансовой пирамиды. Правоохранительные органы по данным Сибирского ГУ Банка России в отношении них возбудили несколько уголовных дел, проверка организаций продолжается.

— Чтобы самостоятельно проверить законный статус кредитора, необходимо найти компанию на сайте Банка России в справочниках и реестрах участников финансового рынка. Если ее там нет, то это черный кредитор. О нем нужно сообщить в Банк России. Это можно сделать на сайте через раздел «Интернет-приемная», либо через форму анонимного информирования, которая находится в разделе «Контактная информация» на главной странице официального сайта, — посоветовали в Сибирском ГУ Банка России.

Фото: пресс-служба Сибирского ГУ Банка России

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