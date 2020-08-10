Долгострои будут включать в перечень проблемных объектов по-новому

Министерство строительства Новосибирской области разрабатывает новый региональный порядок включения строящихся многоквартирных домов, возводящихся с долевым участием граждан, в перечень проблемных объектов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра строительства Ивана Шмидта, соответствующий документ, разработанный специалистами министерства, предполагает создание базы данных, в которую войдут граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, строящиеся объекты которых не включены в прежний реестр проблемных объектов.

Он подчеркнул, что в настоящее время порядок разработан, в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение правительства Новосибирской области.

Иван Шмидт напомнил, что в Новосибирской области действует широкий набор инструментов государственной поддержки, который позволяет индивидуально работать по каждому дому, меры для завершения строительства и ввода проблемных объектов в эксплуатацию подбираются адресно. В числе мер господдержки применение механизма масштабных инвестиционных проектов, сокращение сроков присоединения новостроек к инженерным сетям, поддержка министерства при составлении застройщиками заявок на выделение средств ППК «Фонд» на достройку объектов и другие меры.

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