«Новосибирскхлебопродукт» разместил дебютный выпуск облигаций

— Итоги размещения наших облигаций интересные: спрос на 30% превысил предложение. Всего было 90 заявок, удовлетворены 65. Все ценные бумаги мы разместили в течение часа, — сообщил Infopro54 генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», руководитель НРО «Опора России» Сергей Соколов. — Из 70 млн рублей выпуска облигации на сумму 35 млн приобрел АО «МСП Банк» (банк с госучастием) как институт развития. Остальные инвесторы приобретали облигации на сумму от 1 млн рублей и выше.

Собеседник Infopro54 отметил, что дебютные ценные бумаги новосибирской компании сразу вызвали большой интерес и на вторичном размещении. 7 августа покупатели предлагали их новым инвесторам — +3%.

— Мы привлекли деньги через ММВБ по ставке 12,5% годовых. Со второго года формула составит: учетная ставка ЦБ +7%, но не более 12% годовых. Привлеченные средства направим на пополнение оборотного капитала, — поясняет Соколов.

— С одной стороны, сумма 70 млн рублей, которую мы привлекли через размещение облигаций, для нас не очень значима, а цена размещения дороже, чем кредиты, привлекаемые нами в банках. С другой — компания получила определенный опыт работы в публичной биржевой плоскости, а с учетом планов развития стоимость долгосрочных денег для нашей компании достаточно приемлема, — рассуждает предприниматель. — «Новосибирскхлебопродукт» — одно из немногих сибирских предприятий, решившихся на выход на публичный рынок ценных бумаг. Но, думаю, количество таких компаний в округе будет расти.

Глава «Новосибирскхлебопродукта» уточнил, что компания пользуется банковскими продуктами и ее устраивает взаимоотношение с кредитными организациями по рублевым, валютным и экспортным операциям и с основным партнером — ПАО «Банк «ФК Открытие». Облигационный заем в рамках дорожной карты правительства и ЦБ РФ направлен на привлечение внебанковского финансирования, диверсификацию портфеля компании. Сергей Соколов напомнил, что государство в последнее время активно пропагандирует внебанковские инструменты кредитования для малого бизнеса — и они достаточно интересны для компаний МСБ.

Дебютный выпуск неконвертируемых бездокументарных облигаций АО «Новосибирскхлебопродукт» был зарегистрирован ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» 21 июля. Компания представила на биржу 7000 облигаций номинальной стоимостью 10 тысяч рублей каждая. Срок обращения бумаг — 1440 дней. Организатор размещения — ООО «ЮниСервис Капитал».

АО «Новосибирскхлебопродукт» является трейдинговой компанией агропромышленного направления. Работает на рынке с 2004 года. Совокупная элеваторная мощность — 130 тысяч тонн, 7 направлений экспорта, говорится на сайте компании.

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