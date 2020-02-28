Долгострой на ул. Тульской достроят в этом году

В 2020 году в Новосибирске сдадут в эксплуатацию шесть проблемных домов. Один из них – долгострой с 17-летней историей на ул. Тульской, 82, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— В этом году планируется завершить строительство шести долгостроев, включая дом на ул. Тульской. Принципиальные вопросы по нему решены. Это хороший пример того, что вопросы должны решаться не на улице путём взаимных претензий, а последовательно, совместно с мэрией, департаментом строительства. В рамках действующего законодательства был реализован масштабный инвестиционный проект. Таким образом, привлечено 50 млн рублей на завершение строительства дома. Сдать объект планируется уже этим летом. Сейчас здесь работа идёт полным ходом: в секциях проведено тепло, начаты отделочные работы, осталось установить три лифта. С наступлением тепла начнётся благоустройство прилегающей территории, — отметил мэр Анатолий Локоть.

История дома на ул. Тульской началась в 2003 году. Застройщиком выступало ООО «Социальный жилищный комплекс». В 2009 году стройка была заморожена. Сроки строительства существенно затянулись из-за технических вопросов и ситуации с дольщиками: одной части жильцов документы были одобрены сразу, а 130 человек не получили договоры долевого участия, что осложнило ситуацию. Активные работы на объекте возобновились в 2017 году, генеральным подрядчиком стало СМУ-9.

— На этапе строительства мы выявили ряд серьёзных нарушений, это тоже повлияло на темпы строительства. Пришлось отказаться от подземных парковок. Для них выделены места на участках рядом с домом. За два года достроили 3, 7 и 8-ю блок-секции. Сегодня дом находится в высокой степени готовности, — рассказал замдиректора компании-застройщика группы компаний «Баутехник-Т»» Егор Панасенко.

На сегодняшний день все общестроительные работы практически закончены. Фасадные работы выполнены на 80%. С начала 2020 года подведены все инженерные коммуникации, установлены окна.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, на сегодняшний день несколько банков включились в работу, что позволит желающим приобрести жильё в ипотеку. Нереализованных квартир – около ста.

Всего в Новосибирске насчитывается 53 долгостроя.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области