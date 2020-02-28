Городские фракции КПРФ прощаются со своими депутатами

На мартовской сессии фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может «похудеть» на одного депутата. Речь идёт о заместителе директора СК «Союз военных строителей» Денисе Плотникове, избранном на территории округа №31 в Октябрьском районе. Как сообщил источник InfoPro54 во фракции КПРФ горсовета, такое решение рекомендовало бюро Новосибирского обкома КПРФ. Поводом, по словам собеседника редакции, послужило нарушение партийной дисциплины при голосовании по отмене партийных списков на выборах следующего созыва Совета депутатов. Плотников оказался единственным из фракции коммунистов, кто поддержал отмену.

— Скорее всего, мы единогласно поддержим решение бюро обкома, — сообщает собеседник.

Напомним, что в преддверии февральской сессии фракция КПРФ приняла консолидированное решение о голосовании против отмены. Об этом на заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению сообщал руководитель фракции, вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов.

Ещё одна фракция коммунистов, на сей раз горсовета Бердска, не только лишилась своего депутата, но и вынуждена приостановить свою деятельность именно как фракция из-за нехватки членов. Такое решение было принято тоже в связи с партийной дисциплиной, а точнее, её отсутствием со стороны депутата Михаила Винтера, избранного по округу №11.

— По 5-6 месяцев не появлялся на сессиях, не появлялся на заседаниях комитетов, на связь не выходил, хотя ему звонили мы, председатель горсовета, юридическая группа, — говорит в комментарии Infopro54 руководитель бывшей фракции Андрей Некрасов. — Поступали жалобы и от избирателей. Мы его убрали из фракции и временно приостановили свою деятельность как фракция в Совете депутатов Бердска, поскольку для её деятельности нужны минимум три человека.

По словам собеседника издания, проштрафившийся депутат сначала никак не объяснял своё столь пассивное участие в работе горсовета, потом стал ссылаться на семейные обстоятельства.

— Потом в Совет депутатов стали ходить приставы — он взял очень большой кредит и стал скрываться, — говорит Некрасов. — Поэтому как руководитель фракции я принял такое решение. Сообщили об этом в Бердский горком КПРФ, он это решение поддержал единогласно. Протокол отдали в обком.

Тем не менее в обоих случаях покинувшие ряды своих «родных» фракций депутаты могут продолжать работать в составе нынешних созывов горсовета.

Пока ещё с учётом неисключённого Плотникова, фракция горсовета Новосибирска насчитывает 12 депутатов. В горсовете Бердска после исключения из фракции Винтера остались двое депутатов-коммунистов.

Напомним, выборы нового созыва горсовета Новосибирска состоятся в сентябре 2020 года, горсовета Бердска — в сентябре 2021 года.

Фото группы Новосибирского обкома КПРФ ВКонтакте