Доля Новосибирской области по заболевшим COVID-19 в округе составляет 15%

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал, как менялись доли регионов в выявленных случаях COVID-19 в Сибири в течение двух месяцев, сообщили в ИЦК. 1 апреля во всем СФО было зарегистрировано 52 случая заболевания COVID-19. 30 июня — 40 698 случаев.

— На протяжении первой недели апреля прирост заболевших в округе шел плавно по нарастающей, потом часть регионов пережила первый всплеск зафиксированных случаев заболевания. Вплоть до конца мая темп задавали два региона: Красноярский край и Новосибирская область, — отметили в ИЦК.

По ситуации на конец июня негативную картину формирует тройка субъектов СФО:

Красноярский край. За истекший месяц доля этого региона по заболевшим в СФО понизилась с 28 до 22%, однако край удерживает 1-е место. Режим ограничений здесь продлен до 12 июля.

Иркутская область. В конце мая регион был на 4-м месте, сейчас он поднялся на 2-е место в тройке «антилидеров». Его доля за месяц резко увеличилась с 11 до 18%. Здесь отмечен прирост выявленных случаев за июнь на 316%.

Новосибирская область. Хотя регион снизил на 3% долю в общей статистике СФО, он замыкает тройку субъектов округа, формирующих негативную картину. Доля выявленных случаев заболевания в июне здесь — 15%.

Еще два региона оказали существенное воздействие на формирование общей июньской картины по СФО:

Республика Тыва. За истекший месяц этот регион с небольшой численностью населения продемонстрировал заметное увеличение своей доли в окружном рейтинге: с 7 до 11%. Пик заболеваемости пришелся на предпоследнюю неделю июня. Режим самоизоляции действует в республике до особого распоряжения, эпидситуация остается сложной.

Алтайский край, напротив, демонстрирует снижение показателей. Регион переместился с 3-го на 5-е место в окружном рейтинге, а его доля за месяц уменьшилась с 12 до 10%. Однако, региональный Роспотребнадзор не исключает возможность второй волны коронавирусной инфекции осенью из – за начала учебного года. Также в учреждении сообщили, что 51% всех случаев COVID-19 в регионе приходится на Барнаул.

Другие регионы оказали меньшее влияние на формирование июньской картины.

Омская область стабильна (как и в прошлом месяце, здесь доля — 9%).

Томская область и Кузбасс незначительно увеличили показания, вспышек эпиде-мии здесь не отмечено. Кузбасс на предпоследнем месте по доле заболевших в СФО, однако прирост выявленных случаев за июнь здесь существенный: 220%.

Хакасия снизила долю в общем рейтинге с 6 до 5%. Тем не менее, здесь самый низкий процент прироста новых случаев в июне среди сибирских регионов — всего 94%.

Республика Алтай замыкает данный рейтинг. За месяц регион ухудшил показатель по доле заболевших — до 2-х процентов. Однако прирост зафиксированных случаев в июне здесь рекордный: 433%

— В целом в Сибири рост заболеваемости, хоть и замедлившийся, продолжается, несмотря на успехи отдельных субъектов, — резюмировали в ИЦК.

Фото предоставлено ИЦК