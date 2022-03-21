Доля товарооборота России с не поддержавшими санкции странами составила 46%

— Торговый оборот России со странами, не поддержавшими западные санкции, в 2021 году составил $359,8 млрд, или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% совокупного экспорта и 48,6% импорта — подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФТС (имеется в распоряжении Infopro54), — отмечается в тексте исследования. — По сравнению с «докрымским» периодом эта доля выросла почти в полтора раза.

Авторы исследования подчеркивают, что до нового витка обострения геополитической напряженности основным торговым партнером РФ был Европейский союз (ЕС). Его доля в российском товарообороте составляет 36% ($282 млрд) в 2021 году (38,3% российского экспорта и 32% импорта). При этом все страны объединения вошли в правительственный список государств, совершающих в отношении России «недружественные действия».

В то же время вторым крупнейшим партнером России является продолжающий сотрудничество Китай. На него приходится 17,9% ($140,7 млрд) — 13,8% всего экспорта и 24,8% импорта.

Третье место занимают страны СНГ.

— Доля в общем российском товарообороте с государствами бывшего советского блока составляет 12,2% ($96 млрд): 13,1% экспорта и 10,7% импорта, — уточняется в исследовании.

Авторы исследования акцентируют, что несмотря на то что более половины российского товарооборота исторически приходится на страны, поддержавшие санкции, эта доля в последние годы постепенно снижается.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели санкции — как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ, а многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.