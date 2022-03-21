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Секционные гаражные подъемные ворота — этапы установки

  • 21/03/2022, 14:37
Решение установить секционные гаражные ворота обусловлено особой конструкцией. Отличный вариант обустройства проема позволит экономить средства во время эксплуатации. Следует обращать внимание на тип, характеристики и производителя во время отбора.

Нюансы выбора

Секционные подъемные гаражные ворота широко представлены в каталоге интернет-магазина. Прямые поставки позволяют не завышать стоимость. Качественные изделия с продленной гарантией предлагают российские, белорусские, немецкие концерны. Выгодные скидки ожидают оптовые партии.

Секционные изделия заметно превосходят по функционалу другие варианты для гаража. Следует незамедлительно отказаться от распашных ворот, не способных предоставить надежные гарантии от взлома. К этом стоит добавить неудобства, связанные с постоянной очисткой площадки для открытия створок.

Коренное отличие конструкции заключено в присутствии второй рамы, спрятанной в помещении. Для нее нашлось самое удобное место под потолком гаража. Здесь будет размещено полотно после поднятия.

Предстоит выбрать между холодными и теплыми воротами. Названия достаточно условными, характеризуют материал секций. Листы из алюминия или стали не могут в полной мере спасти от морозов и жары. Обеспечивают достаточную герметичность и удобства в управлении. Отдельно рассматривают модификации теплых ворот из сэндвич-панелей.

Тонкости подготовки

Вспененный полиуретан располагается внутри двух металлических листов, увеличивая толщину (42-47 мм). Свойства утеплителя позволяют сохранять тепло при резком опускании температуры и отражать ультрафиолет летом.

Конструкция будет совершенной, поскольку применяют двойные ролики и эластичный утеплитель (двухлепестковый). Вес полотна несколько вырастает, однако повышаются меры безопасности. Гарантировано сопротивлению взлому не менее 1.5 часов.

Не ошибиться с размером помогает предварительный этап. Перед оформлением заказа следует узнать параметры проема, расстояния до ближайшей стены и потолка. Это поможет расположить электродвигатель сбоку или посередине ближе к задней стене.

Для секционных ворот предусмотрено несколько типов подъема (стандартный, низкий, высокий, комбинированный). Важно оставлять достаточный зазор после поднятия полотна до потолка. Установка фальшивой панели может исправить ситуацию, если промежуток будет незначительным и возникнут сложности с переходом.

Отделка самого проема обычно входит в стадию подготовки. Выравнивание стен заметно облегчит монтаж рамы, поскольку с нее начинается установка ворот. Слабым основанием остаются стены из дерева или газо-и пенобетона. Для усиления вставляется прочный металлический каркас.

Доставленные из интернет-магазина компоненты распаковывают. Собирают полотно из секций, добавляя ролики. Работы проводят самостоятельно или приглашают специалистов.

Фото с сайта Ролсистем

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