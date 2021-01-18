Допрошены свидетели по делу директора планетария

В конце минувшей недели в рамках расследования делав в отношении директора МКУ ДО Новосибирска «ДЮЦ «Планетарий» Сергея Масликова были допрошены четверо свидетелей. Об этом сообщает пресс-служба суда Октябрьского района Новосибирска. Как сообщают в суде, не все из заявленных свидетелей явились на дачу показаний, поэтому дальнейшее рассмотрение дела отложено до 29 января.

Напомним, что Сергей Масликов подозревается в получении взятки, а также в совершении финансовых операций с денежными средствами с использованием своего служебного положения. По версии следствия, директор учреждения летом 2015 года и осенью 2017 года получил от физических лиц взятки в виде денег за сдачу в аренду видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования сначала на расчетный счет подконтрольной организации, а затем лично в помещении «Планетария» на общую сумму свыше 190 тыс. рублей. Данные факты в деятельности руководителя учреждения были выявлены оперативными сотрудниками отдела полиции №6 «Октябрьский» Управления МВД России по Новосибирской области. Уголовное дело в отношении Сергея Масликова было возбуждено в феврале 2018 года. Изначально в отношении него был вынесен оправдательный приговор. Масликов в ходе следствия и суда доказывал, что заработанные деньги шли на музей, а он не давал оборудованию простаивать. В защиту астронома выступили коллективы десятков школ, вузов, НИИ, астрономические сообщества других государств. Однако, в июле 2020 года оправдательный приговор был отменён судом Новосибирской области. После этого материалы дела были направлены в районный суд для повторного рассмотрения и состоялось предварительное рассмотрение дела.

Стоит напомнить, что в получении взятки на счёт подконтрольной организации также подозревается теперь уже бывший начальник комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня, арестованный в конце сентября 2020 года. Сумма, инкриминируемая чиновнику, составляет 200 тыс. руб. Также по подозрению в получении взятки было возбуждены уголовные дела в отношении следователя Мошковского РОВД и представителя коммерческой организации, пытавшегося дать взятку начальнику станции «Новосибирск – главный».