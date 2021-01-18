«Спецавтохозяйство» заплатит за экологический ущерб 53 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области в ходе рассмотрения иска Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора решил взыскать с МУП «Спецавтохозяйство» Новосибирска задолженность по оплате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 53,6 млн рублей.

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к МУП «Спецавтохозяйство» в феврале 2020 года. Ведомство заявило, что в 2018 году предприятие не вносило плату за размещение отходов, которые относятся к ТКО, а также за золошлаковую смесь от сжигания углей. В федеральном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, находятся 3 объекта МУП: Левобережный и Гусинобродский полигоны, а также площадка на Северном проезде, 10.

В уточненной декларации за 2018 год МУП САХ сообщило, что не начисляло и не вносило плату за размещение ТКО, так как эти отходы в объеме 107 тонн были переданы на размещение МУП «Коммунальное хозяйство» города Болотное. Однако в отчете ответчика отмечается, что он получил от других юридических и физических лиц за 2018 год отходы в объеме почти 600 тысяч тонн.

— Невнесение платежей за негативное воздействие на окружающую среду причиняет материальный ущерб бюджету Новосибирской области и муниципального образования. В указанные бюджеты не поступают денежные средства в виде компенсации за негативное воздействие на окружающую среду, — говорится в материалах суда. — Довод ответчика об отсутствии оснований для внесения платы судом отклоняется, поскольку доказательств того, что ответчик не вел в спорный период хозяйственную деятельность с размещением отходов, а также доказательств того, что ответчик обращался в управление с заявлением о принятии за указанный период уточненных нулевых расчетов, в материалах дела не представлено.

Суд также отклонил довод ответчика о том, что ранее разграничения отходов не производилось, плата не взималась, так как он не основан на норме закона. В материалах суда отмечается, что обязанность по исчислению платы за размещение твердых коммунальных отходов у операторов по обращению с ТКО за 2018 год возникла с 1 января 2019 года. Напомним, с этого дня в России стартовала «мусорная» реформа

В законную силу решение пока не вступило и может быть обжаловано в течение месяца.

МУП «Спецавтохозяйство» создано в 1927 году, входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Предприятие предоставляет комплекс услуг по вывозу и размещению твердых коммунальных отходов в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности (Гусинобродский и Левобережный полигоны). В конце 2020 года предприятие заключило трехлетний договор на транспортирование твердых коммунальных отходов с регоператором ООО «Экология-Новосибирск» стоимостью 1,5 млрд рублей. МУП «САХ» осуществляет вывоз ТКО с территорий Первомайского, Советского и Кировского районов города Новосибирска, а также Новосибирского района Новосибирской области. За год с этой территории перевозчик обязан вывозить 1,9 млн кубометров отходов.