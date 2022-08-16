Дорожники приступили к ремонту трассы «Черепаново-Маслянино»

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, начался ремонт трассы «Черепаново-Маслянино», соединяющей между собой два крупных районных центра. Ремонт дороги проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Окончание работ на объекте планируется уже к концу сезона.

— В настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы: разбивка оси трассы, геодезические работы, устанавливаются временные дорожные знаки, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Дорожные работы будут проводиться на участке с 10 км по 13 км, дорожникам предстоит заменить дорожное покрытие, нанести дорожную разметку, поставить новые дорожные знаки и укрепить обочину; по завершении ремонта данный участок будет отвечать всем требованиям безопасного и комфортного движения.

В следующем году ремонт будет продолжен на других участках данной автодороги на территории Маслянинского и Черепановского районов, добавили в пресс-службе.

Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области выполнено устройство 1,68 млн кв. м верхних слоев дорожной одежды, что составляет 62,9% от плана на текущий год.