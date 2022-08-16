OBI в России продали за 600 рублей, Jack Daniel’s и Finlandia пропадут из российских магазинов в течение трех месяцев, АН Savills покинуло РФ

Новый владелец OBI в России рассказал о покупке бизнеса за ₽600 вместо €100 млн, передает Forbes.

Йозеф Лиокумович не считает, что сейчас «бизнес ушел за бесценок», и планирует вкладывать в него много средств. Предприниматель называет компанию «экономически здоровой», но понимает, что «ее надо поставить на ноги».

У российской сети была задолженность больше 30 миллионов евро перед материнской компанией, которую уже урегулировала команда Лиокумовича.

Предприниматель планирует решить и остальные проблемы российской сети OBI и ставит перед собой цель сделать «более технологическую, более клиентоориентированную, эффективную компанию, которая станет заметным игроком на рынке DIY России». Лиокумович также сообщил о потенциальном расширении — «открытии новых экономически здоровых магазинов».

При этом российская OBI, вероятно, скоро потеряет привычное для покупателей название, поскольку текущее руководство планирует ребрендинг в сентябре. Новый владелец бизнеса отметил, что с отсутствием старых вывесок компания ничего не потеряет, поскольку останется преемственность и качество. Руководство будет поддерживать российских производителей и музыкантов — Лиокумович указал, что, по его мнению, в российских магазинах должна играть российская, а не иностранная музыка.

Виски Jack Daniel’s и водка Finlandia пропадут с прилавков российских магазинов в течение трех месяцев, сообщает Telegram-канал Mash.

Вместе с упомянутыми брендами также начали исчезать марки виски Woodford Reserve, Old Forester, Benriach, Slane, GlenDronach, Cooper’s Craft и Glenglassaugh. Кроме того, на прилавках сократились объемы текилы Herradura, Jimador и Pepe Lopez.

Сотрудники компании-производителя Brown-Forman считают, что алкоголь продолжат поставлять через Казахстан по серой схеме. Однако пока неизвестно, как будет налажена логистика.

Производитель алкоголя Brown-Forman заявил об уходе из России в начале марта — продолжать деятельность в стране стало невозможным из-за западных санкций, введенных на фоне начала специальной военной операции на Украине. «Brown-Forman присоединяется к мировому сообществу, призывающему к миру, и приостанавливает коммерческую деятельность в России», — сообщили в компании.

На фоне прекращения работы иностранных компаний и исчезновения импортного спиртного из российских магазинов к концу года в ресторанах страны половину барного меню будет составлять отечественный алкоголь, рассказали «Известия». По словам собеседников издания, на сегодняшний день в барных меню ресторанов преобладают напитки из Италии и Великобритании, но доля отечественного алкоголя увеличивается — за последнее время она выросла в среднем на 5-10%. Прогнозируется, что к концу года его доля займет 50%.

Международная корпорация по недвижимости Savills приняла решение об уходе из РФ «в связи с политической ситуацией».

Российское подразделение компании продолжит работу в стране под названием Intermark Real Estate, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу.

— Вынужденные изменения затронули лишь название компании и аффилированность с мировым брендом Savills и не повлияют на основную деятельность и функционирование агентства недвижимости, — заявили представители Savills. Отмечается, что профессиональная команда сотрудников компании сохранится в полном составе.

Клиенты агентства недвижимости Intermark Real Estate по-прежнему будут иметь доступ ко всем услугам в сегменте жилой недвижимости как в России, так и за рубежом.

Bookmate Limited уходит из России, а его издательства могут перейти к монополисту.

«Яндекс» купил права на использование технологий книжного сервиса «Букмейт» на территории СНГ, что фактически означает уход международной компании с нашего рынка. «Букмейт» владел в России двумя издательствами – Individuum и Popcorn Books. Их приобрел совладелец сети «Читай-город – Буквоед» Денис Котов.

Размер сделки мог доходить до сотен миллионов рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на свои источники в книжном мире.

Individuum издаёт российский и зарубежный non-fiction, а Popcorn Books – книги для «молодых взрослых». В частности, именно в этом издательстве вышел нашумевший роман «Лето в пионерском галстуке».

Эксперты полагают, что оба бренда может поглотить монополист российского книжного рынка – холдинг «Эксмо-АСТ». Однако там опровергли, что являются конечными бенефициарами сделки.

В издательствах заверили, что кадровую и редакционную политику менять не собираются.