Достижения и болевые точки индустрии гостеприимства Новосибирска

Как отметила Анна Павлова, заместитель министра экономического развития Новосибирской области, это своего рода сенсация для региона, в чьей биографии долго преобладала сугубо предметная индустрия и агропром. Тем не менее Новосибирск быстрее и масштабнее встроился в экономику впечатлений, нежели Россия в целом.

— Общероссийская доля услуг в экономике — 54% ВВП, в Новосибирской области — 71,70% ВВП, — констатирует Анна Павлова, — Это больше, чем в Великобритании (71%) и Франции (70,3%). И меньше, чем в США (77,4%) — в стране, которая по этой части абсолютный лидер.

В общем, отдельно взятая Новосибирская область как субъект индустрии впечатлений и удовольствий смотрится уже вполне внушительно.

Post—industrial подкрался незаметно

Как отметила Анна Павлова, в постиндустриальной экономике наибольшей маржинальностью и продуктивностью на прибавочную стоимость обладают именно услуги из индустрии эмоций, а не товарные бизнесы. От классического меркантилизма к экономическому «импрессионизму» — когда впечатление обретает высокую маржинальность и фактически замещает собой предметный товар в списке бизнес-приоритетов.

— Сервисная экономика — это уже реальность в нашем конкретном регионе, — подчеркнула Анна Павлова. — Услуги в сфере туризма и гостеприимства имеют мультипликативный эффект. И, по данным Ростуризма, захватывают своим опосредованным продуктивным воздействием более 50 отраслей.

По информации Ростуризма, за четыре года число иностранных туристов, въехавших на территорию Новосибирской области, выросло в 2,2 раза. Пандемия сбила динамику этого процесса, но она, собственно говоря, и была внепрогнозным фактором. Число российских туристов выросло в 1,4 раза за те же годы.

В 2020-м объем платных услуг в регионе упал в 2,3 раза к 2019 году. Курортно-санаторные предприятия получили дополнительно 500 млн рублей за работу в качестве обсерваторов.

— В отрасли в 2020-м произошли тектонические сдвиги, — констатирует Анна Павлова. — Заграничный туризм сменился на внутренний, а массовый — на более уединенный, камерный, семейный. На смену рекреационному отдыху пришел оздоровительный. Ковидная тема тоже получила отраслевую интеграцию — уже пять санаториев Новосибирской области вывели на рынок свои программы постковидной реабилитации на основе лечебных грязей, минеральных вод, фитопрепаратов. В области вообще хороший категориальный уровень санаториев — четыре санатория региона из 23 имеют четыре звезды, пять — три звезды.

Тем не менее этот статистический прорыв еще не идентичен абсолютному успеху. Это, как отметили все участники дискуссии, ТРЕНД НА УСПЕХ, оптимистичная динамика.

Молодежь расставляет оценки

При этом некоторые аспекты, суммарно образующие эффектный «букет тренда», в обособленном виде выглядят не всегда блестяще.

Об этом свидетельствуют результаты анкетного исследования, проведенного кафедрой экономики инвестиций РАНХиГС и мэрией Новосибирска при партнерском участии общественных организаций, международных отделов вузов. Участниками опроса были представители социально-возрастных групп, которые как раз для индустрии впечатлений и являются базовыми: 45% респондентов — молодежь от 17 до 24 лет, 26% — от 25 до 35 лет, 19,5% — от 36 до 45 лет, 40% — студенты, остальные — разные формы занятости.

Из выступления заведующей кафедрой экономики и инвестиций СИУ РАНХиГС Татьяны Гурунян, посвященного итогам и выводам исследования, вполне проницаемо следовало, что с амплуа города-офиса и города-биржи Новосибирск расстанется еще не скоро — бизнес-туризм тут доминирует, хотя и не столь царственно, как лет пять назад: 30% гостей посещают Новосибирск в рамках деловой поездки, около трети — с культурно-просветительской целью, 23% учатся в здешних вузах.

А вот спортивно-болельщицкие мотивации приезда в Новосибирск — на минимуме. Что в контексте двух грядущих чемпионатов выглядит слегка тревожно.

— Спортивные мероприятия в качестве цели посещения назвали лишь 9,6% респондентов, — отметила Татьяна Гурунян. — Болельщицкий туризм в городе пока в зачаточном состоянии. О чемпионате мира по хоккею знают 62%, но спортивные события как цель приезда в Новосибирск обозначили лишь 9,6%. Для сравнения: на концерты, зрелища и шопинг приходятся по 21, 10 и 11,4% соответственно.

По местам размещения размах оценок велик: 60% респондентов размещение в отелях оценили на четверку и пятерку, 22% — на тройку, тогда как хостелы получили гораздо более низкие оценки. Тройки им поставили 30% опрошенных, двойки — 17%.

— То есть нежелательным вариантом размещение в хостелах считает почти половина респондентов, — комментирует Татьяна Гурунян. — Даже размещение в частных квартирах оценено лучше.

В транспортной системе самые низкие оценки получил наземный общественный транспорт. Самые высокие оценки гости города ставят качеству и доступности общественного питания. Рестораны, кафе и стрит-фуд от гостей города получают по большей части четверки и пятерки (40-45% опрошенных). Чуть ниже оценивается доставка готовых блюд — на «хорошо» и «отлично» ее оценили 30-35% участников опроса. Безопасность дневного пребывания на улицах на четверку оценили 45%, а безопасность ночного моциона — 35%. При этом присутствие полицейских оценено как недостаточное 25-30% респондентов, а для 15% полицейских на улицах пугающе мало. Корректность и вежливость полицейских на четверку оценили 35% опрошенных.

Культурно-развлекательная сфера оценена высоко, но не хватает музеев. В культурном контенте респонденты также отметили нехватку мультиэтничности в индустрии зрелищ и праздников. Впрочем, до конца не ясно — хорошо это или плохо. Европа, например, своей мультиэтничности уже не очень рада: какая-то она у нее уже не праздничная.

Кто нас удивит?

В числе запомнившихся локаций гости Новосибирска предсказуемо отметили НОВАТ, зоопарк и Академгородок (у него первое место и 29,26%), а вот «серебряная» позиция оказалась сюрпризом — ее заняла Михайловская набережная (28,43%). Любопытно, что в числе достопримечательностей оказался и транспортный объект — аэропорт Толмачево (15,72%).

88,33% респондентов обозначили осведомленность о сибирской столичности Новосибирска (не забыв, впрочем, отметить, что и другие сибирские города включены в это состязание честолюбий).

Среди аспектов, требующих улучшения, большинство (72,2%) назвало дорожную сеть. 51,3% отметили нехватку диджитализации в городском обиходе, в том числе в индустрии гостеприимства. Недостаточная развитость системы метро проблемна для 5% респондентов (что довольно сильно контрастирует с «неопросным» представлением о транспортных приоритетах в устах среднего новосибирца). Возможно, так сработала высокая доля автовладельцев среди респондентов.

Среди онлайновых сервисных навигаторов наиболее известным и одобряемым стал 2GIS. Следом в списке — Яндекс-карты и Google-карты.

Среди оперативных и среднесрочных мер, не требующих больших вложений, аналитическая группа исследования назвала улучшение городской навигации и диверсификацию перечня гостиничных услуг, особенно хостелов и отелей с малым количеством звезд.

Для развития темы спортивно-болельщицого туризма предложено усилить рекламу этой темы в городах западно-сибирской конурбации и сформировать событийный массив спортивной тематики — цепочку более мелких спортивных действ, которая бы заполняла собой большой календарный зазор между крупными спортивными событиями. Которые, как известно, ни в одном городе частыми не бывают.

Уже не високосный, но…

Большие, хотя и осторожные надежды власти и отраслевое бизнес-сообщество возлагают на 2021 год. Год, который для двух чемпионатов становится уже канунным.

Мобилизатором и драйвером 2021 года должна стать новая национальная программа «Туризм и индустрия гостеприимства». Разработала его команда Ростуризма. После принятия национального проекта с регионом будет заключаться соглашение, где прописан ряд KPI. Ростуризм планирует ускорить воплощаемость инфраструктурных проектов до 1 года. Туризм — индустрия быстрая, с яркой сезонностью, и любой инфраструктурный объект, не ставший «ложкой к обеду», обернется упущенной прибылью.

Как отметила Лада Юрченко, директор департамента привлечения инвестиций и перспективных проектов «Агентства инвестиционного развития» Новосибирской области, подготовительная работа по эффективной интеграции области в эту программу шла и в 2020-м (пока та была еще проектной разработкой). И работа не прерывалась даже со ссылкой на пандемию.

Эта работа подразумевает как обобщенно-творческие, так и сугубо векторные действия. Из первого — поиск позитивной идентичности для региона, повышение узнаваемости информационного потока, адресованного потенциальным туристам. Из второго — формирование туристских кластеров. Этот процесс затронет и Новосибирск, и муниципальные образования в области.

— Сейчас мы работаем над разными кластерами, — поясняет Лада Юрченко. —Это кластер «Обские парки», кластер «Салаир», который у нас практически межграничный, общий с другими регионами, кластер «Большой Каракан» (Караканский бор), озерный кластер — Бараба с ее озерами, кластер «Васюгань», кластер «Столица Сибири», подразумевающий всю Новосибирскую агломерацию — и Бердск, и Кольцово, и Академгородок, и перспективную зону «Академгородок 2.0». Областное пространство — это природные кластеры, Новосибирск — кластер с деловой, образовательной и культурной доминантой. То есть кластер цивилизационный. Нацпрограмма туризма принята потому, что она позволяет процессуально соединить самых разных участников. Туризм — точка сборки разных отраслей.

Фото: pixabay.com, blende12