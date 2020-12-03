4 декабря Корпорация «Синергия» при поддержке «Мой бизнес» проведет первый всероссийский форум для самозанятых граждан – «САМОЗАНЯТЫЕ»

Форум соберет представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов в области бизнеса, налогов, юриспруденции, которые помогут участникам разобраться в правовых и финансовых аспектах нового налогового статуса.

— Для многих появление специального налогового режима стало стимулом выйти из тени и вести работу легально. Об этом говорят и официальные цифры по состоянию на 24 ноября в стране зарегистрировано более 1,3 млн самозанятых. Их количество растет по 5 тыс. человек в день. С 2020 года самозанятые наравне с предпринимателями могут получать государственную поддержку, участвовать в госзакупках и многое другое. Введение такого режима – беспрецедентная практика, в мире ее нет нигде. В одном мобильном приложении «Мой налог» у самозанятого и налоговая 24/7, и бухгалтерия, и кассовый аппарат. На форуме мы поможем разобраться в тонкостях и плюсах специального налогового режима, расскажем об особенностях, о господдержке для самозанятых в центрах «Мой бизнес», о существующих обучающих программах, о льготной финансовой поддержке и др. Это первый подобный большой форум по этой тематике, и я уверена он найдет отклик у граждан, — рассказала в преддверии форума заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина.

Форум пройдет одновременно на двух виртуальных сценах. На первой сцене участникам расскажут об основах самозанятости, а именно: как зарегистрироваться; какими налогами самозанятые облагаются; какой правовой статус имеют; на какие преимущества и меры поддержки могут рассчитывать. Отдельно будут представлены лучшие практики регионов, успешно работающих с самозанятыми. Своим личным опытом поделятся самозанятые, задействованные в сфере индустрии красоты, кулинарии, представители творческих профессий, хендмейд-мастера и фрилансеры.

На второй сцене спикеры расскажут о бизнес-инструментах: как превратить свое дело в работающий бизнес; какие новые возможности предусмотрены для самозанятых; как упаковать свою идею; как использовать PR и digital-сервисы.

Напомним, с 1 июля 2020 года все регионы России получили возможность вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход (НПД). С начала 2019 года эксперимент реализовывался и был признан успешным в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Сейчас стать самозанятым можно во всей стране.

— Корпорация «Синергия» не первый год является организатором бизнес мероприятий самой разной направленности. В наших бизнес-форумах, тренингах, вебинарах принимают участие только компетентные и квалифицированные специалисты, спикеры, эксперты, способные донести нужную информацию до граждан с помощью собственных знаний и на примере успешных практик. Поэтому любая тема, которую мы выносим на наши мероприятия привлекает внимание широкой аудитории. Я уверен, что предстоящий форум будет интересен и тем, кто уже является самозанятым, и тем, кто только планирует обрести этот статус. Онлайн-форум станет площадкой для обмена опытом и получения навыков, необходимых для успешного открытия и развития собственного дела в статусе самозанятого», — пояснил Президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Задачи форума:

— Подробнее рассказать о понятии «самозанятый» и объяснить пошагово, как начать свое дело в новом налоговом статусе;

— Помочь разобраться тем, кто задумывался о самозанятости, но откладывает регистрацию;

— Раскрыть перспективы развития бизнеса и рассказать о новых возможностях тем, кто уже оформил самозанятость;

— Помочь разобраться, с чего начать и как продвигать свое дело.

Участие в форуме бесплатное, регистрация доступна по ссылке: https://synergy.ru/bs/lp/zanyatsam2020/

Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9, вход с ул. Ипподромской.

Уточнить информацию можно в центре «Мой бизнес Новосибирской области» по телефону 8-800-600-3407

Организаторы Минэкономразвития России и Корпорация «Синергия»

Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»

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