Доступ к социально значимым сайтам стал бесплатным

С 1 декабря в России заработал закон о «бесплатном интернете». Теперь доступ к ряду социально значимых сайтов можно будет получить даже при нулевом балансе, сообщили «Известия».

Отмечалось, что сайты, к которым пользователи интернета будут иметь доступ в любых условиях, должны контролироваться или быть созданными гражданами России, осуществляющими деятельность на территории страны. Помимо этого, они должны размещаться в зонах «.ru, .рф, .su или .дети». При этом не менее 50 процентов аудитории обязаны находиться на территории России.

В общей сложности в список вошел 371 ресурс, включая портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины.

Кроме того, с декабря отечественные сайты, созданные финансовыми мошенниками, начнут блокироваться без решения суда. Речь идет о сайтах, имитирующих официальные сайты банков и финансовых организаций, а также о ресурсах, на которых предлагается участие в финансовых пирамидах или незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам.

Проект этого закона был внесён в Госдуму год назад, обеими палатами парламента он был одобрен в июне 2021-го, подписан президентом 2 июля. Как говорилось в пояснительной записке к документу, он обеспечит доступность госуслуг в дистанционном режиме в условиях пандемии, и в первую очередь для социально незащищённых групп россиян.

Перечень социально значимых информационных ресурсов ещё на стадии обсуждения, как и схема их утверждения. Занимается этим Минцифры.