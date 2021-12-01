Банк «Открытие» отменяет комиссию за снятие наличных с кредитных Opencard

Комиссия отменена в рамках новогодней акции «Наличные без комиссии» для держателей кредитных карт Opencard международных платежных систем Visa и MasterCard.

Для участия в акции достаточно быть владельцем кредитной Opencard. Если карты ещё нет – ее можно успеть получить и активировать до 31 декабря.

«Декабрь – традиционное время рождественских ярмарок, покупок новогодних подарков для родных и близких. Иногда для этого нужны именно наличные. Поэтому банк «Открытие» (ПАО) решил сделать новогодний подарок клиентам – снимать наличные с кредитной карты Opencard без комиссии они смогут весь декабрь. Уверен, что это предложение поможет нашим клиентам лучше подготовиться к новогодним торжествам», — говорит Федор Портных, старший бизнес-лидер направления кредитных карт банка «Открытие».

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.