 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Доходность по накопительному счету «Акцент на процент» повышена до 8,5% годовых

  • 15/03/2019, 09:52
Базовая ставка по счету составляет 6,5% годовых на сумму до 700 тыс. руб.

Доходность по накопительному счету "Акцент на процент" повышена до 8,5% годовыхПромсвязьбанк повысил доходность накопительного счета «Акцент на процент». Теперь по нему можно получить ставку до 8,5% годовых в зависимости от суммы покупок по любым картам Промсвязьбанка. Условия счета «Акцент на процент» позволяют свободно вносить и снимать средства без ограничения по сумме и сроку, но чем больше минимальный остаток по счету и сумма покупок по картам, тем больший доход можно получить.

Базовая ставка по счету составляет 6,5% годовых на сумму до 700 тыс. руб. С учетом повышения она может быть повышена на 1-2 процентных пункта в зависимости от объема совершенных покупок по картам банка, до максимальной 8,5% годовых. Ранее доходность по счету с учетом надбавок составляла 6,8-8% годовых.

Минимальная сумма покупок по картам Промсвязьбанка (ПАО) для начисления надбавок к ставке по счету «Акцент на процент» – 10 тыс. руб. в месяц. Например, при покупках по картам ПСБ от 10 тыс. руб. в месяц ставка на остаток по счету в следующем месяце составит 7,5% годовых, при покупках от 30 тыс. руб. – 8% годовых, при покупках от 50 тыс. руб. – 8,25% годовых, а при покупках от 85 тыс. руб. – 8,5% годовых.

Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц, выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца, все проценты капитализируются. Повышенные надбавки за покупки по картам выплачиваются со 2-го месяца после открытия счета. Открыть и пополнить счет «Акцент на процент» можно любым удобным способом – дистанционно в интернет- или мобильном банке или обратившись в любое отделение банка. Срок счета не ограничен. Чтобы получить повышенную ставку, клиенту нужно разместить на накопительном счете любую сумму «Акцент на процент» и совершать больше покупок по своим картам ПСБ.

Для того, чтобы копить было легко и удобно, можно воспользоваться правилами автоматического пополнения счета. Правило «Пополнил-накопил» позволяет перечислять выбранную клиентом сумму или процент от пополнения карты, например, от поступления зарплаты или пенсии. С правилом «Купил-накопил» при совершении покупок по карте ПСБ выбранная клиентом сумма или процент с каждого чека будет автоматически перечисляться на счет «Акцент на процент» с остатка по счету карты.

Подробнее с условиями накопительного счета «Акцент на процент» можно ознакомиться на сайте.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Роспотребнадзор недоволен качеством проведения профосмотров

Демпинг на профосмотрах

15/03/2019, 10:00
Роспотребнадзор недоволен качеством профосмотра у частных медорганизаций. Частники заявляют, что демпинг и экономия не оставляют на этом рынке места для добросовестных игроков.
Сибнедра определятся с урановым участком к началу 2020 года

Сибнедра определятся с урановым участком к началу 2020 года

14/03/2019, 19:40
Расчетные ресурс объекта — 40 тыс тонн.
МФО ждут проверки соблюдений условий аренды земельных участков

Где место для МФО?

14/03/2019, 18:47
Антикоррупционный комитет заксобрания до майской сессии изучит ситуацию с размещением в области офисов микрофинансовых организаций.

Актуальный разговор

Перспективы санкура: «сделай продукт, за которым поедут все»

Перспективы санкура: «сделай продукт, за которым поедут все»

Все материалы
Новости

Новосибирская область готовится к посевной

15/03/2019, 14:07

С начала года в Новосибирской области введено почти 124 тысячи кв. метров жилья

15/03/2019, 13:52

В области может появиться 5 новых мусоросортировочных полигонов ТКО

15/03/2019, 11:19

Trade-in в магазинах Связной | Евросеть вырос в Сибири на 367%

15/03/2019, 11:03

Зарплатные ожидания менеджеров по продажам в Новосибирске ниже предложения работодателей

15/03/2019, 10:51

Демпинг на профосмотрах

15/03/2019, 10:00

Сибнедра определятся с урановым участком к началу 2020 года

14/03/2019, 19:40

Где место для МФО?

14/03/2019, 18:47

В Новосибирске у арендаторов растет популярность однокомнатных квартир

14/03/2019, 17:54

Производство и торговля оптимизируют запросы на недвижимость

14/03/2019, 17:45

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска