Сибнедра определятся с урановым участком к началу 2020 года

— В 2019 году планируем закончить поисковые и геолого-геофизические работы на гидрогенный тип уранового оруденения на Приобской площади. Мы планируем обеспечить ресурсы категории P2 в количество 40 тыс тонн. Это ресурсы, а будет ли это месторождение, пока сказать нельзя, — заявил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Асламбек Гермаханов.