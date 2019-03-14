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Сибнедра определятся с урановым участком к началу 2020 года

Расчетные ресурс объекта — 40 тыс тонн.
  • 14/03/2019, 19:40
Автор: Юлия Данилова
Сибнедра определятся с урановым участком к началу 2020 года

— В 2019 году планируем закончить поисковые и геолого-геофизические работы на гидрогенный тип уранового оруденения на Приобской площади. Мы планируем обеспечить ресурсы категории P2 в количество 40 тыс тонн. Это ресурсы, а будет ли это месторождение, пока сказать нельзя, — заявил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Асламбек Гермаханов.

Отчеты по объекту Сибнедра планируют сдать до конца первого квартала 2020 года. До сих пор в регионе такие месторождения не выявлены.

Фото: автора

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