Доходы сибирского полпреда за год выросли на 900 тыс руб

Задекларированный доход полномочного представителя президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергея Меняйло за 2018 год составил 9,19 млн руб. Его супруги — 498,4 тыс. В пользовании супругов находится коттедж, 585.9 кв. м. В пользовании Меняйло квартира 94 кв м и гараж 15 кв м, в собственности – квартира 152 кв м (в 2017 в декларации она не указана), у его супруги треть доли в квартире площадью 94 кв м. Полпред задекларировал машину в — Toyota Land Cruiser 200.

В 2017 году доход полпреда, согласно декларации, составлял 8,3 млн руб. Его супруги – 371,8 тыс руб.

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе