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В регионе от кори привьют более девяти тысяч человек

Подчищающая иммунизация против кори началась в апреле и продлится до октября.
  • 15/04/2019, 17:11
В регионе от кори привьют более девяти тысяч человек

В первую очередь иммунизация проходит среди детей, своевременно не охваченных прививками против кори по причинам медицинских отводов и отказов родителей, а также среди взрослого населения из «группы риска». На данный момент вакцинацию против кори прошли 1 600 человек. Всего запланировано охватить порядка чуть больше 9 000 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Благодаря успехам иммунизации в последние годы в регионе либо не регистрируются, либо регистрируются единичные случаи некоторых инфекционных заболеваний. Сейчас мы имеем возможность управлять этими инфекциями, а значит – быть здоровыми, — подчеркнула главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Минздрав Новосибирской области напоминает, что вакцинация является важнейшей профилактической мерой против различных инфекционных заболеваний. Её цель – формирование индивидуального иммунитета у каждого конкретного человека и коллективного иммунитета к различным инфекциям.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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