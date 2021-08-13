Друзья подарили мне SPA-процедуру в санатории «Парус»

Наталья Анатольевна (из отзывов посетителей SPA-салона санатория «Парус»):

— Сказать, что отдохнула — это ничего не сказать. Проходишь в кабинет массажа и понимаешь, что попала в восточную сказку. Мастер массажа — джин из лампы Аладдина — исполняет четыре твоих желания.

Первое волшебство — хамам. Мягкий, теплый, влажный туман окутывает тебя с головы до ног, и ты ощущаешь его всеми клеточками кожи. Расслабляет. После джин обмазывает тебя вкуснопахнущим нежным кремом с частичками кофе, проводя э еле осязаемые изысканные манипуляции и поглаживания сильными руками.

Второе волшебство — это душ, контрастный. Струи воды как маленькие острые иголки пронизывают кожу, одновременно бодря и расслабляя.

Третье волшебство — тебя намазывают фруктовым маслом, закутывают в пленку и укрывают теплым покрывалом. Лежишь в коконе, и внутри тебя происходит некая трансформация, которую едва успеваешь отследить сваливающимся в дремоту сознанием. Не чувствуя своего тела, ты растекаешься по массажному столу желеобразной субстанцией, и только теплый кокон не дает тебе стечь на пол.

Четвертое волшебство — джин аккуратно снимает с тебя кокон слой за слоем и под убаюкивающую восточную музыку начинает втирать в кожу ароматное масло, завершая процесс превращения гусенички в бабочку. Сеанс завершен. В полудремотном состоянии, накинув на плечи белый махровый халат, выплываешь из массажной комнаты, а тебя ждет чашка ароматного чая и пирожное…

И это только единственная моя процедура за сегодня, а их в санатории «Парус» более 100. Если рай существует, то это санаторий «Парус» (PARUS Medical Resort & SPA), Новосибирск, п. Кудряши).

Подробности

SPA-комплекс санатория «Парус» сочетает в себе новейшие разработки в области косметологии с народными традициями оздоровления и живительной силой сибирской природы.

В список процедур входит прекрасная программа для лица «Гиалурон», которая поможет придать свежесть и упругость вашей коже. Программа оказывает моментальный лифтинг-эффект. Сначала мастер подготавливает кожу, легкими массирующими движениями очищая ее с помощью специальных средств. Потом наносит тонизирующий тоник, а затем проводит энзимный пилинг, аккуратно очищающий кожу от отмерших клеток, белковых загрязнений и пота. Кожа на обрабатываемом участке полируется, выравнивается, становится более гладкой, здоровой по оттенку. После такого пилинга нет шелушения и гиперемии. Следующий этап процедуры — ручной массаж и авторский массаж кварцевыми дисками, затем питательная маска и конечное увлажнение.

Не менее популярной процедурой в SPA-комплексе санатория является обертывание «Боди слим» с зеленым чаем. Оно стимулирует обмен веществ, помогает восстановить фигуру и уменьшить объемы. Для начала вы прогреваетесь в хамаме, потом специалист делает вам кофейный или кофейно-солевый пилинг, очищающий поры, затем на ваше тело наносят маску и заворачивают в термоодеяло.

Лайфхак: двойной эффект процедура дает, если вы пойдете на нее после хорошей тренировки в спортзале.

В SPA санатория есть студия красоты, с маникюрным и педикюрным кабинетами. Кроме того, здесь оказывают парикмахерские услуги. Наибольшей популярностью у посетителей пользуются оздоровительные и очищающие программы для кожи головы. Перед началом курса вместе со специалистом вы определяете, какая именно программа вам подходит, а после процедуры можете приобрести специальную косметику, чтобы поддерживать полученный эффект в домашних условиях.

В санатории «Парус» работает прекрасный массажист из Ирана с авторскими техниками ручного массажа. Как рассказывают постояльцы комплекса, он волшебник, и тот, кто у него побывал хотя бы один раз, уже не будет искать другого мастера.

Изюминкой SPA-комплекса санатория является аквацентр. Здесь имеются два бассейна: один площадью 150 кв. м и глубиной 1,4 м, второй — для малышей — глубиной 0,4 м. В аквазоне также можно отдохнуть в бурлящем пенном джакузи, где температура воды составляет около 28 градусов, расслабиться в финской или турецкой сауне или в зоне релакса на лежаках.

Также на территории санатория есть открытый бассейн, в котором можно купаться летом и получать солнечные ванны, вдыхая свежий воздух сибирского леса. Основная чаша — около 1 100 кв. м с гидромассажной зоной и температурой воды 28 градусов. На территории открытой SPA-зоны тоже есть джакузи, зона для малышей, душевые кабинки, шезлонги и летнее кафе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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Санаторий «PARUS medical resort & SPA»

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