S7 взяла на борт трансферных пассажиров вместо пассажиров с билетами своего рейса

Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе авиакомпании S7, отказавшей в перевозке пяти пассажирам, которые имели авиабилеты, в связи с тем, что приняла на борт пятерых людей, не успевших на предыдущий рейс, сообщается на сайте ведомства.

— 31 июля в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей компанией неправомерно отказано в перевозке рейсом № 5225 по маршруту Новосибирск — Чита пяти пассажирам, имеющим авиабилеты, в связи с принятием к перевозке пяти трансферных пассажиров, потерявших стыковку до города Читы и ранее не вылетевших иным рейсом, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в связи с инцидентом прокурором руководителю авиакомпании внесено представление об устранении нарушений. В отношении S7 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 статьи 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований).

S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания России с самым современным парком воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Широкая маршрутная сеть позволяет пассажирам путешествовать в 181 город в 26 странах мира. Авиакомпания входит в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы в авторитетном международном рейтинге Skytrax.

S7 Airlines — один из самых экологичных авиаперевозчиков мира, по оценке экологической организации Atmosfair. Авиакомпания занимает 16 место в мировом рейтинге.