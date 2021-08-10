Два муниципальных центра поддержки волонтеров откроют в Новосибирской области в 2021 году

Два муниципальных центра поддержки добровольчества для координации волонтеров откроют в Новосибирской области до конца года. Центры смогут организовывать мероприятия для добровольцев, а также разрабатывать методические рекомендации для них, передает ТАСС со ссылкой на министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука.

Как отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, к 2024 году на всей территории страны должны функционировать специализированные центры социальной поддержки добровольцев. На их базе к этому сроку предполагается обучить не менее 25 тыс. специалистов для работы с волонтерскими организациями. Ежегодно активисты поддерживают и сопровождают более 300 мероприятий в регионе. В середине декабря 2020 года в новосибирском метро начал курсировать вагон, посвященный развитию добровольчества в регионе.

— Кроме этого, мы понимаем, что необходимо развивать поддержку добровольчества и на муниципальных территориях, поэтому мы в этом году два открываем (межмуниципальных центра поддержки волонтерства). Иногда добровольцам, особенно новым организациям, негде собраться для того, чтобы провести какое-то совещание, собрание, даже для того, чтобы наградить лучших из лучших. <…> Волонтерской деятельностью в регионе охвачено более 100 тыс. человек, — сказал Федорчук.

Как пояснила руководитель регионального ресурсного центра Новосибирской области Анна Шубина, создание центров поддержки добровольчества позволит централизованно информировать волонтеров о проектах, в которых они могут принять участие.