Два муниципальных центра поддержки волонтеров откроют в Новосибирской области в 2021 году

Два муниципальных центра поддержки добровольчества для координации волонтеров откроют в Новосибирской области до конца года. Центры смогут организовывать мероприятия для добровольцев, а также разрабатывать методические рекомендации для них, передает ТАСС со ссылкой на министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука.
Как отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, к 2024 году на всей территории страны должны функционировать специализированные центры социальной поддержки добровольцев. На их базе к этому сроку предполагается обучить не менее 25 тыс. специалистов для работы с волонтерскими организациями. Ежегодно активисты поддерживают и сопровождают более 300 мероприятий в регионе. В середине декабря 2020 года в новосибирском метро начал курсировать вагон, посвященный развитию добровольчества в регионе.
— Кроме этого, мы понимаем, что необходимо развивать поддержку добровольчества и на муниципальных территориях, поэтому мы в этом году два открываем (межмуниципальных центра поддержки волонтерства). Иногда добровольцам, особенно новым организациям, негде собраться для того, чтобы провести какое-то совещание, собрание, даже для того, чтобы наградить лучших из лучших. <…> Волонтерской деятельностью в регионе охвачено более 100 тыс. человек, — сказал Федорчук.
Как пояснила руководитель регионального ресурсного центра Новосибирской области Анна Шубина, создание центров поддержки добровольчества позволит централизованно информировать волонтеров о проектах, в которых они могут принять участие.
— Не у всех есть возможность приехать в Новосибирск, потому что область большая. Есть проблема в доступе к образовательным мероприятиям, потребность в этом есть. Например, невозможно научить оказанию первой помощи в онлайн-формате, — рассказала Шубина. Она добавила, что сейчас в регионе активно развиваются несколько направлений добровольчества, в частности, помощь бездомным, событийное волонтерство, донорские акции, а также помощь медикам в период пандемии COVID-19.
Фото: pexels.com автор: Pixabay
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать