Десять объектов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» введены в эксплуатацию

— Сроки работ определены календарными производственными графиками и строго контролируются, наряду с качеством выполняемых работ. На сегодняшний день работы ведутся во всех районах Новосибирской области, — отметил глава ТУАД Константин Громенко.

В Венгеровском районе подрядчики завершили ремонт автомобильной дороги «Куйбышев — Венгерово — гр. Омской области (старый Московский тракт)». В Колыванском районе закончены работы на участке дороги 57 км а/д «К-12»- Вьюны — Новотроицк — Юрт-Акбалык». В Краснозерском районе введен в эксплуатацию участок дороги «296 км а/д «К-17р» — Полойка — Травное — Довольное (в гр. района)». В Кыштовском районе отремонтирована дорога «Кыштовка – Малокрасноярка»; в Чулымском – «Шерстобитово — Залесный — 99 км а/д «К-30», в Болотнинском – «Корнилово – Кармановка», в Коченевском – «Коченево – Целинное», в Мошковском – «2 км а/д «Н-1910» — Новый Порос». В Ордынском районе прошла государственная приемка дороги «Чингис — Нижнекаменка – Завъялово», в Убинском — «1237 км а/д «Р-254» — Крещенское».

Константин Громенко отметил, что до начала ремонта специалистами ТУАД были выявлены дефекты на перечисленных участках, везде превышены межремонтные сроки. Работы начались в мае. Часть дорог – школьные маршруты, часть — служат для рейсового сообщения.

—Объекты, введенные в эксплуатацию, взяты на особый контроль. Гарантия по ним продлится до 2024 года, — подчеркнул Громенко.

Напомним, в регионе работы по нацпроекту «БКД» выполнены на 68 %.

В 2021 году на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано выполнение работ на 69 объектах общей протяженностью 246,37 км на сумму 3,8 млрд. рублей. Из них 3 объекта капитального ремонта, 7 – строительства и реконструкции и 59 – объектов ремонта. Работы ведутся во всех районах. Работы приостановлены на двух объектах капремонта дороги «Здвинск – Довольное — 17км а/д «К-09»: участок работ км 81+900– км 84+532, протяженностью 2,6328 в Доволенском районе и участок с км 47+160 по км 51+160, протяженностью 4,0 км в Здвинском районе. Решается вопрос с Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области о получении лицензии на разработку грунта в указанных карьерах.

На 2022 год запланированы работы на 45 объектах общей протяженностью 159 км на сумму почти 5 миллиардов рублей.