Два новосибирских ресторана получили Пальмовую ветвь

Два ресторана – «Хлеб и Нино» и «Горячий цех» получили ежегодную премию ресторанного бизнеса – Пальмовую ветвь. Церемония награждения состоялась 21 сентября в Москве, сообщили в брендинговом агентстве Untwist.

Отмечается, что Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса вручается ежегодно ресторанам, открывшимся за последний год. Помимо тех, кто получает главные награды, существует девять номинаций. По итогам интернет-голосования в каждой из них выбирается победитель. В этом году сразу оба заявленных от Новосибирска на участие ресторана получили награды.

Ресторан «Хлеб и Нино» победил в номинации «Гастроэкспаты». В ней принимают участие рестораны, в основе концепций которых более или менее аутентичная иностранная национальная кухня, в российском исполнении.

«Горячий цех» взял свою ветвь в номинации «Дым с огнём» – рестораны с мясными и гриль-концепциями.

Бренд этих ресторанов разработало брендинговое агентство Untwist совместно с создателями и владельцами брендов «Ясно.Консалтинг».

Скоро на дверях каждого из упомянутых ресторанов появится пометка, что они являются обладателями главной ресторанной премии страны.

Фото предоставлено брендинговым агентством Untwist