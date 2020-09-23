Как открыть маркетплейс в период кризиса: советы экспертов

Примеры таких проектов можно найти по ссылке: https://www.agora.ru/about/cases/b2b-marketpleisy/, а в данной статье обсудим, как создать свой маркетплейс быстро и без лишних затрат.

Как открыть маркетплейс: разработка и запуск

Проектирование такого продукта с нуля требует подготовки. Больше всего внимания на старте стоит уделить команде разработки, ее опыту и релевантным кейсам в портфолио. Следующий момент — это техническое задание, где нужно представить требования к производительности системы, сценарии пользовательского поведения и основной функционал площадки.

В кризис на первый план для многих компаний выходит минимизация расходов. Однако даже в условиях жесткой экономии не стоит руководствоваться исключительно стоимостью проекта, отдавая предпочтение перспективным программистам-фрилансерам, способным в одиночку разработать маркетплейс «на коленке». Создание такой площадки требует большого опыта, не предусматривая обучения в процессе разработки.

Опытный разработчик не просто даст несколько советов как сделать маркетплейс удобным для производителей и дистрибьюторов, но возьмет на себя все заботы по выбору CMS, подготовке сценариев поведения пользователей, описания функционала и вида каталога.

Такие детали, как выбор системы управления контентом сайта (CMS), будут влиять на последующее масштабирование проекта, его интеграцию со сторонними площадками, возможность программного подключения дополнительных функций вроде калькулятора услуг логистики, программ лояльности для различных групп клиентов, экспорта и управления товарным ассортиментом. Именно CMS будет определять функциональность системы при работе со смартфона или планшета — потребность в мобильной версии площадки или адаптивном дизайне с полноценным функционалом.

Среди преимуществ опытных команд разработки — готовые решения для запуска полноценного маркетплейса в течение пары недель. Такая площадка обойдется дешевле, чем разработка проекта с нуля, и будет включать все необходимые функции с максимальной кастомизацией сайта согласно требованиям заказчика.

Больше о том, как создать маркетплейс в условиях кризиса — в статье на сайте AGORA: https://www.agora.ru/blog/kak-otkryt-marketplejs-vo-vremya-krizisa/.

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