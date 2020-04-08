Два новых случая заражения COVID-19 подтверждены в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 10 утра 8 апреля в Новосибирской области увеличилось количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе. За сутки – два новых пациента. Один мужчина вернулся из Москвы. Второй в последнее время не выезжал из Новосибирска. Таким образом, количество зарегистрированных случаев в нашем регионе – 13.

Отмечается, что круг контактов вновь выявленных пациентов установлен. Специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники связываются с ними, чтобы поместить под медицинское наблюдение и сделать тесты.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 2 ребенка, вернувшихся из Санкт-Петербурга, с симптомами ОРВИ. Выписано 2 ребенка. Всего в ДГКБ №3 находятся 15 детей с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 8 апреля госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. В том числе 11 человек с подтвержденным диагнозом. У 5 из них контрольные тесты, взятые накануне, отрицательные. Сегодня их выписывают. Напомним, две пациентки были выписаны на прошлой неделе.

Под медицинским наблюдением находятся 4387 человек. 5514 жителей области снято с наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 2359 человек. Госпитализировано с такими диагнозами – 33 пациента.

Фото с сайта оперативного штаба