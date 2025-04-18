Два поколения — одна Победа

Великая Отечественная война длилась 1418 дней, и каждый из них может стать ярким примером мужества простых советских людей, наших отцов, дедов и прадедов. Истории побед ― маленьких и больших, личностных и общенародных ― можно собирать годами, но составить полный том удастся едва ли. Ведь порой восстановить военную историю даже одной семьи бывает непросто. У управляющей филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Натальи Голубевой получилось взрастить родовое древо, состоящее из нескольких поколений, а корни его уходят как раз в предвоенные годы:

— Мои прадедушки и прабабушки жили в Центральной России. Прабабушка Анна Ивановна Соцкова родилась в 1887 году в небольшой деревне Березка Псковской области, недалеко от Ленинграда. В самой же северной столице жили ее близкие родственники. В сентябре 1941 года, еще до официального объявления блокады, в Ленинграде уже начались проблемы с продовольствием. А у семьи Соцковых на тот момент было самое большое хозяйство в деревне, так что натуральных продуктов было с лихвой. И она одна носила продукты родным в Ленинград. Там и застала ее блокада. Анна Ивановна чудом выбралась из оккупированного города, пересекла границу одной из последних. Прабабушка прожила 92 года и до самых последних дней своей жизни вспоминала, какого страха тогда натерпелась. И благодарила Бога за то, что удалось выбраться из окруженного врагом города. А я, будучи совсем ребенком, внимательно слушала ее рассказы и тоже благодарила…

Хорошо помнила войну и бабушка Елизавета Федоровна Соцкова. В 1941 году ей исполнилось 17 лет. Когда боевые действия только начались, она устроилась медсестрой в военный госпиталь. И свое совершеннолетие она встретила уже взрослой женщиной, повидавшей и боль, и горе, и отчаяние. Она видела, как совсем юные парни корчились от страшных болей и умирали, как молодые, красивые мужчины лишались рук и ног, какие горькие слезы текли из глаз бойцов. Но были и счастливые истории, не дававшие окончательно погрязнуть в пучине горя и безысходности. В госпитале работала медсестрой молодая женщина, она давно потеряла связь с мужем, который ушел на фронт в самом первом призыве и за два года не прислал ни одного письма. А встретились они в госпитале — это было настоящее чудо.

Двоюродные сестры бабушки Галина и Раиса всю блокаду жили в Ленинграде. Они часто вспоминали, как выстраивали оборонительную линию для наших бойцов. Еле живые от голода складывали огромные тяжелые мешки один на другой, один на другой, все выше и выше… Поздним вечером за этот тяжелейший труд им выдавали кусочек хлеба и 100 граммов мыла. Так и цеплялись за жизнь каким-то чудом. Голод был злейшим врагом горожан. К концу блокады в Ленинграде совсем не осталось животных, даже крыс… И только после того, как открыли дорогу жизни, Галина с Раисой смогли эвакуироваться в Свердловск.

Старший брат бабушки Василий Федорович Соцков тоже прошел всю войну. Но больше всего запомнились ему ни кровопролитные бои, а освобождение Чехословакии. Когда советские войска зашли на территорию дружественного тогда государства, местные жители встречали их как самых близких и родных людей. Они искренне пытались окружить наших бойцов заботой, согреть домашним теплом. Для них организовывали пышные застолья, топили бани и постоянно благодарили…

Дедушка по отцовой линии Петр Дмитриевич Дмитриев родился в 1925 году в Нижнем Новгороде. После школы продолжил обучение в ремесленном училище. А в 1941-м, на пятый день войны, ушел добровольцем на фронт. Тогда ему едва исполнилось 16 лет. Каким-то чудом война пощадила его, оставив парнишку живым. Старшие товарищи по оружию берегли совсем юного мальчишку, пытаясь по возможности загородить его от самой Смерти, которая рубила в те годы своей острой косой всех без разбора. А Великую Победу Петр Дмитриевич встретил в Берлине!

Второй дед Александр Васильевич Голубев в середине войны попал в концлагерь. С этого самого дня его жизнь превратилась в ад. Тяжелейший труд от зари до зари, скудная еда, которая даже не ощущалась в желудке… смерть здесь воспринималась, как избавление. Удивительно, но даже в таких нечеловеческих условиях нашлось место для чуда и для любви. Именно здесь, в концлагере, он встретил свою будущую супругу. Увидел, познакомился, полюбил. Оставив свое здоровье в лагере, они обрели здесь настоящее искреннее чувство, которое пронесли через всю свою дальнейшую жизнь и посеяли зерна будущих поколений.

Фото предоставлено из личного архива Н. Голубевой