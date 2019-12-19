Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Две новые электрички начинают курсировать в Новосибирском регионе ЗСЖД

Стоимость двух электропоездов ЭП2Д составила 912,2 млн рублей с НДС.
  • 19/12/2019, 18:34
DSCF2192

Два современных пригородных электропоезда серии ЭП2Д пополнили парк подвижного состава, курсирующего в Новосибирском регионе ЗСЖД, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

— Это принципиально новый подвижной состав, которого до сих пор на Западно-Сибирской железной дороге не было. Запуск нового электропоезда – результат конструктивного взаимодействия компании «Российские железные дороги», Западно-Сибирской магистрали и, безусловно, руководства Новосибирской области. Сегодня мы запускаем два новых электропоезда, но не ставим на этом точку. В ближайшей перспективе обновление подвижного состава на магистрали продолжится, — сообщил начальник железной дороги Александр Грицай.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, обновление железнодорожной техники на пригородных маршрутах стало возможно в результате принятого в декабре 2017 года главой региона решения об участии правительства Новосибирской области на паритетных началах с ОАО «РЖД» в увеличении уставного капитала АО «Экспресс-пригород». Это позволило АО «Экспресс-пригород» за счет средств акционеров путем проведения дополнительной эмиссии акций в ноябре 2019 года приобрести два электропоезда ЭП2Д, по восемь вагонов каждый.

Общая сумма взносов на увеличение уставного капитала в целях приобретения двух электропоездов составила 732 млн рублей: 373,3 млн рублей со стороны ОАО «РЖД» и 358,7 млн рублей со стороны правительства Новосибирской области. Стоимость двух электропоездов ЭП2Д составила 912,2 млн рублей с НДС.

Отмечается, что в новых электропоездах реализована серия инновационных решений для повышения характеристик эргономичности, безопасности и технической надежности.

В частности, увеличена площадь тамбуров, в салонах вагонов установлены сидения новой конструкции. Есть крепления для велосипедов. Вся необходимая для пассажиров информация транслируется на табло. Вагоны оснащены современной климатической системой, дополнительными средствами безопасности. По периметру состава установлена система видеонаблюдения, которая позволяет машинисту из кабины контролировать не только основные помещения в составе поезда, но и внешний периметр.

Важная особенность нового электропоезда – доступность для маломобильных пассажиров. Вагоны оснащены подъемником для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске. Установлена кнопка оповещения локомотивной бригады о том, что идет посадка маломобильного пассажира. Также предусмотрены места для крепления кресел-колясок, специально оборудованные санузлы, специализированная навигация для пассажиров со слабым зрением.

На ЗСЖД подчеркнули, что последний раз пригородный подвижной состав обновлялся в Новосибирском регионе ЗСЖД в 2012 году.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

В Новосибирской области вводится региональная соцдоплата к пенсии

В Новосибирской области вводится региональная соцдоплата к пенсии

19/12/2019, 14:07
Она устанавливается в случае, если совокупный доход пенсионера ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.
Аэропорт Толмачёво обслужил более 6,5 миллионного пассажира с начала года

Аэропорт Толмачёво обслужил более 6,5 миллионного пассажира с начала года

19/12/2019, 14:03
Им стал трансферный пассажир аэропорта.
«Яндекс» назвал самые популярные запросы новосибирцев в 2019 году

«Яндекс» назвал самые популярные запросы новосибирцев в 2019 году

19/12/2019, 13:42
В ТОП попали проблемы с вывозом мусора, выборы мэра и появление футбольного клуба «Новосибирск».

Актуальный разговор

России удалось войти в топ-30 стран по состоянию бизнес-среды

Все материалы
Новости

Против новосибирского чиновника заведено уголовное дело по факту превышения полномочий

19/12/2019, 17:50

«ВИС» страхует регоператора новой техникой и контейнерами

19/12/2019, 16:37

«НЛ Континент» инвестирует в качество и разработки

19/12/2019, 16:22

Новосибирская область поднялась на 4 позиции в топ-30 дилерских продаж

19/12/2019, 16:16

Суд взыскал 47 млн рублей с бывшего главы Барабинска

19/12/2019, 15:51

В Новосибирской области вводится региональная соцдоплата к пенсии

19/12/2019, 14:07

Аэропорт Толмачёво обслужил более 6,5 миллионного пассажира с начала года

19/12/2019, 14:03

«Яндекс» назвал самые популярные запросы новосибирцев в 2019 году

19/12/2019, 13:42

В Новосибирской области выявлены продукты с будущими датами выработки

19/12/2019, 13:31

С 2020 года начнут действовать новые правила провода валюты через границу

19/12/2019, 11:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска