Две новые электрички начинают курсировать в Новосибирском регионе ЗСЖД

Два современных пригородных электропоезда серии ЭП2Д пополнили парк подвижного состава, курсирующего в Новосибирском регионе ЗСЖД, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

— Это принципиально новый подвижной состав, которого до сих пор на Западно-Сибирской железной дороге не было. Запуск нового электропоезда – результат конструктивного взаимодействия компании «Российские железные дороги», Западно-Сибирской магистрали и, безусловно, руководства Новосибирской области. Сегодня мы запускаем два новых электропоезда, но не ставим на этом точку. В ближайшей перспективе обновление подвижного состава на магистрали продолжится, — сообщил начальник железной дороги Александр Грицай.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, обновление железнодорожной техники на пригородных маршрутах стало возможно в результате принятого в декабре 2017 года главой региона решения об участии правительства Новосибирской области на паритетных началах с ОАО «РЖД» в увеличении уставного капитала АО «Экспресс-пригород». Это позволило АО «Экспресс-пригород» за счет средств акционеров путем проведения дополнительной эмиссии акций в ноябре 2019 года приобрести два электропоезда ЭП2Д, по восемь вагонов каждый.

Общая сумма взносов на увеличение уставного капитала в целях приобретения двух электропоездов составила 732 млн рублей: 373,3 млн рублей со стороны ОАО «РЖД» и 358,7 млн рублей со стороны правительства Новосибирской области. Стоимость двух электропоездов ЭП2Д составила 912,2 млн рублей с НДС.

Отмечается, что в новых электропоездах реализована серия инновационных решений для повышения характеристик эргономичности, безопасности и технической надежности.

В частности, увеличена площадь тамбуров, в салонах вагонов установлены сидения новой конструкции. Есть крепления для велосипедов. Вся необходимая для пассажиров информация транслируется на табло. Вагоны оснащены современной климатической системой, дополнительными средствами безопасности. По периметру состава установлена система видеонаблюдения, которая позволяет машинисту из кабины контролировать не только основные помещения в составе поезда, но и внешний периметр.

Важная особенность нового электропоезда – доступность для маломобильных пассажиров. Вагоны оснащены подъемником для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске. Установлена кнопка оповещения локомотивной бригады о том, что идет посадка маломобильного пассажира. Также предусмотрены места для крепления кресел-колясок, специально оборудованные санузлы, специализированная навигация для пассажиров со слабым зрением.

На ЗСЖД подчеркнули, что последний раз пригородный подвижной состав обновлялся в Новосибирском регионе ЗСЖД в 2012 году.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области