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Истории успеха

Успейте до Нового года получить кредит на любые цели под 11% годовых

Банк «Левобережный» приготовил новогоднюю ставку по потребительскому кредитованию.
  • 20/12/2019, 09:00
Левобережный

Успейте купить всё по своему новогоднему списку и даже больше, оформив потребительский кредит до конца года по сниженной ставке — всего 11% годовых. Сумма кредита — до 400 000 рублей, срок — до 5 лет.

Специальные условия получат клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит в офисах или на сайте банка до 31.12.2019 года.

Порадовать своих близких и подарить им новогоднюю сказку гораздо проще, чем кажется!

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www.nskbl.ru

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.

Фото предоставлено пресс-службой банка

 

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