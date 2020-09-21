EBITDA стеклотарного бизнеса РАТМ Холдинга выросла в 1,6 раза

Объем производства стеклоизделий в стекольных комплексах промпарка «РИД Экран» (актив РАТМ Холдинга), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился в штуках на 14% – с 278,5 млн до 317,5 млн, а в тоннах на 7% – с 87 тыс. до 93,5 тыс. В стекольных комплексах стремятся к усовершенствованию производственных процессов. Так, коэффициент использования стекломассы повысили на 2%, что обеспечило возможность дополнительно выпустить более 2 тыс. тонн тарного стекла, сообщили в пресс-службе Холдинга.

— Благодаря вводу в эксплуатацию еще одной линии по изготовлению бутылки методом NNPB (Narrow Neck Press and Blow – узкогорлое прессовыдувание), доля облегченной тары в общем объеме выпуска продукции составила 55%, тогда как годом ранее 48%, а средний вес стеклоизделия снизился на 6% – с 313 до 295 грамм, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что финансовые показатели демонстрируют положительную динамику: выручка от продажи стеклотары выросла на 19% – с 1,65 млрд до 1,96 млрд рублей, чистая прибыль составила 211 млн. EBITDA стеклотарного бизнеса сложилась в размере 547,7 млн рублей – плюс 61% к уровню 2019 года (339,6 млн); в течение двух лет это значение более чем удвоилось (январь-июнь 2018 года – 254,9 млн рублей).

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга