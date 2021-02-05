«Единая Россия» приостановила членство депутата заксобрания Валентина Сичкарева до суда

Руководство реготедления «Единой России» в Новосибирской области приостановило членство в партии депутата заксобрания Валентина Сичкарева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Панферов.

— Да, действительно, это временная мера. Мы обязаны по уставу партии его членство приостановить, пока не будет ясно с уголовным делом. Решение было принято на прошлой неделе, — сообщил он изданию, уточнив, что приостановление членства будет действовать до вынесения судом решения по уголовному делу.

В январе региональное управление СКР по Новосибирской области сообщило о завершении расследования уголовного дела по обвинению депутата законодательного собрания области, владельца компании «Сельхозпрод» Валентина Сичкарева, а также главы одного из крестьянских хозяйств региона в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, депутат может быть одним из участников крупной аферы с грантом, выделенным областным бюджетом на поддержку сельхозпроизводителей. Предполагаемый ущерб составляет около 2,3 млн руб.