Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

Ростуризм объявил о подготовке к запуску третьего этапа программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. Все желающие вновь смогут приобрести туры в любом регионе России и вернуть на карту платежной системы «МИР» до 20% от стоимости тура. Отмечается, что поездки по стране можно планировать с момента запуска программы до 20 июня 2021 года.

В региональном минэкономразвития подчеркнули, что первые два этапа программы туристического кэшбэка дали хороший старт продаж туров с размещением в Новосибирской области.

— По экспертной оценке, доля запросов по поиску билетов в Новосибирск за 2020 год выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Особенно востребованными в период пандемии новой коронавирусной инфекции стали услуги санаторно-курортных учреждений. Санатории Новосибирской области совместно с учеными СО РАМН и новосибирскими медиками разработали программы реабилитации и восстановления пациентов после перенесенной пневмонии, в том числе вирусной этиологии COVID-19, — уточнили в пресс-службе.

В 2021 году основные параметры программы останутся прежними. Минимальная стоимость туристической услуги не ограничивается (турпакет, круиз, проживание). Период проживания в классифицированных средствах размещения – не менее 2 ночей. Оплата должна быть произведена картой платежной системы «Мир» одного из банков-участников, зарегистрированного в программе лояльности «Мир». Размер кэшбэка на карту составит 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей за одну операцию по одной карте. Количество начислений возврата средств по одной карте не ограничено. Кроме того, в 2021 году запланировано, что действие программы будет распространяться и на отдых в детских лагерях.