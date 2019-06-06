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Экономический потенциал Новосибирской области представят на ПМЭФ

На площадке ПМЭФ-2019 регион презентует Академгородок 2.0.
  • 06/06/2019, 15:03
Экономический потенциал Новосибирской области представят на ПМЭФ

Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области, которая 6-8 июня будет работать на площадках Петербургского Международного экономического форума-2019. Среди основных задач делегации – привлечение новых инвесторов, презентация экономического потенциала Новосибирской области и крупных проектов, которые сегодня реализуются на территории нашего региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что на площадке ПМЭФ-2019 Новосибирская область презентует Академгородок 2.0. Цель проекта – создание научного и инновационного центра мирового уровня на базе научно-образовательной и инновационной экосистемы нашей области. Уже проработаны якорные научные проекты – СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) и Центр геномных исследований, отобрано ещё 28 проектов, призванных обеспечить научное лидерство региона.

К 2022 году будет сформирована основа современного внедренческого пояса, созданы условия для развития инновационного сектора, снята большая часть инфраструктурных ограничений, продолжит расти инвестиционная привлекательность Новосибирской области. К 2024 году – построена большая часть научной и исследовательской инфраструктуры, в том числе и уникальная научная установка класса «мегасайенс» Центр коллективного пользования СКИФ.

В этом году наш регион презентует свои проекты на стенде регионов Сибирского федерального округа.

В этом году ключевой темой форума стало устойчивое развитие территорий. Среди основных тем, которые на площадках форума обсудят эксперты: развитие малого предпринимательства, перспективы российского цифрового ретейла, цифровизация недропользования, вопросы цифрового преобразования российской промышленности, активное привлечение бизнеса к реализации национальных проектов и т. д.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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