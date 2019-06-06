У новосибирского банка «Взаимодействие» отозвали лицензию

Лицензия у новосибирского регионального банка ООО «Взаимодействие» отозвана с 6 июня. Как говорится в приказе ЦБ, в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «О Центральном Банке РФ», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Во «Взаимодействие» назначена временная администрация до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до вступления в силу решения суда о назначении ликвидатора.

Как пояснил корреспонденту InfoPro54 президент АНП «Новосибирский банковский клуб» Владимир Женов, решения, по которым ЦБ сейчас отзывает лицензии у банков, достаточно стандартны: наличие больших проблемных активов и рискованная кредитная политика.

— Знаю точно, что руководство и собственники «Взаимодействия» сами понимали уязвимость банка на рынке и пытались, что на практике случается крайне редко, сами добиться прекращения деятельности банка. Но у них это не получилось. По всей видимости, риски такого способа ухода для ЦБ оказались завышены, — констатировал Женов.

Он отметил, что формально на новосибирском региональном рынке до недавнего времени работали 4 банковские организации, которые носили статус условно местных (зарегистрированных в регионе и выплачивающих налоги в областной бюджет). Это Банк «Левобережный» (ПАО), АО «Банк Акцепт», АО «БКС Банк» и ООО «Взаимодействие», причем «Взаимодействие» был самым молодым игроком на рынке.

— Жаль, что он ушел. Еще одним региональным банком стало меньше. Там была сборная команда из разных банков, в том числе из аппарата ЦБ. «Взаимодействие» специализировался на кредитовании физлиц и привлечении депозитов, но год назад банк свернул свою деятельность и де-факто с тех пор не работал, — подчеркивает Женов.

Судя по пресс-релизам, размещенным на сайте банка, кредитная организация в 2018 году свернула сеть собственных банкоматов и офисов, переведя всех клиентов на обслуживание в головной офис.

На сайте кредитной организации отмечается, что ООО КБ «Взаимодействие» был создан в 1992 году и работал под маркой «Белон». С 2010 года вышел на рынок под новым брендом. «Взаимодействие» позиционировал себя как банк для предпринимателей. Председателем правления является Кирилл Ситро. Ему принадлежат 38,2% в УК банка, среди акционеров также Юрий Грецингер — 13,73%, Сергей Беспалов — 9,9%, Юрий Маремьянин — 9,53%, ООО «Альхена» — 9,43%, Светлана Юрась — 6,71%, Наталья Максимова — 6,39%, Константин Ким — 6,11%. На 1.11.2018 на обслуживании банка находилось около 1,6 тысячи корпоративных клиентов. «Взаимодействие» занимал 444 место по величине активов.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru