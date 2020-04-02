Экономика на паузе

Недельный простой в связи с объявленными властями «карантинными каникулами» из-за пандемии коронавируса может грозить российским предприятиям из отдельных отраслей потерей 1 трлн рублей оборота, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. А в случае консервации работы на месяц недополученная выручка достигнет 5,5 трлн руб., что составляет 5% российского ВВП.

Напомним, 25 марта 2020 года президент России подписал указ об объявлении в стране нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработных плат за счет предприятий.

— Это решение было мотивировано необходимостью ограничить контакты между людьми для замедления распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее на вынужденные «каникулы» отправятся не все. Исключения сделаны для всей инфраструктуры жизнеобеспечения, в том числе магазинов продовольствия и товаров первой необходимости, банков, транспорта, больниц и аптек, органов власти и в целом непрерывно действующих организаций. Таким образом, деятельность продолжит значительная часть промышленных предприятий — в сфере энергетики, добычи, металлургии, тепло- и водоснабжения, ЖКХ, ремонта и других секторов, у которых традиционно не бывает простоев в работе, включая сельскохозяйственные предприятия, занятые в посевных работах, — отмечают специалисты.

Отмечается, что в случае неукоснительного соблюдения президентского указа о «каникулах», полная приостановка работы на неделю обернется предприятиям из отраслей, на которые частично или полностью распространяется директива, потерей 917,1 млрд руб. выручки. При расчетах использовались отраслевые данные по обороту за март 2019 года.

— Наибольший ущерб понесут предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами, чей недельный оборот в марте 2019 года составлял 504 млрд руб., далее следует непродуктовый ритейл, который недосчитается 122 млрд руб., на третьем месте – профессиональная, научная и техническая сфера (57 млрд руб.), риелторский бизнес (39 млрд руб.), производители готовых металлических изделий (30,7 млрд руб.), производители транспорта (22 млрд руб.), производители минеральной продукции (21 млрд руб.), обслуживающие бизнес предприятия (20 млрд руб.), гостиницы и общепит (18 млрд руб.) и, наконец, целлюлозные фабрики, — констатируют аналитики.

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