Экономьте 30% при отправке переводов Western Union в ближнее зарубежье

Все, кто высылает в страны ближнего зарубежья от 5 000 рублей или 200 долларов США, могут получить скидку 30% к плате за перевод. Для этого нужно:

Обратиться в ближайший офис Банка «Левобережный» (ПАО). Адреса и режим работы указаны на сайте. Отправить наличные в Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан или Узбекистан по системе Western Union. Сообщить кассиру банка промокод WUCIS30.

Акция проходит с 1 июня по 31 декабря 2021 года. Уточнить подробности вы можете по бесплатному номеру 8-800-3333-555 и в офисах банка.

Western Union – один из лидеров мирового рынка платежных услуг, имеющий более чем 140-летний опыт в сфере денежных переводов. Western Union предлагает потребителям быстрый, надежный и удобный способ отправлять и получать денежные переводы по всему миру. Глобальная сеть Western Union насчитывает более сотни тысяч пунктов обслуживания в 200 странах и территориях мира, а также более 100 тысяч банкоматов и платежных терминалов.