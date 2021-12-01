Экономьте 30% при отправке переводов Western Union в ближнее зарубежье

Все, кто высылает в страны ближнего зарубежья от 5 000 рублей или 200 долларов США, могут получить скидку 30% к плате за перевод. Для этого нужно:
Акция проходит с 1 июня по 31 декабря 2021 года. Уточнить подробности вы можете по бесплатному номеру 8-800-3333-555 и в офисах банка.
Western Union – один из лидеров мирового рынка платежных услуг, имеющий более чем 140-летний опыт в сфере денежных переводов. Western Union предлагает потребителям быстрый, надежный и удобный способ отправлять и получать денежные переводы по всему миру. Глобальная сеть Western Union насчитывает более сотни тысяч пунктов обслуживания в 200 странах и территориях мира, а также более 100 тысяч банкоматов и платежных терминалов.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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